韓公布分階段恢復日常生活草案 11月起「與新冠共存」

南韓將自下月起分階段解封並啟動「與新冠共存」防疫模式，圖為9月24日首爾市內一處仍關閉的露天咖啡廳。(路透)

南韓 中央應急處置本部25日公布「分階段恢復日常生活」路線圖草案，將於11月啟動「與新冠共存」防疫模式。

中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊在公聽會上說，從11月1日開始，將分三階段放寬社交距離 限制措施，每階段為期6周，其中4周為執行期，2周為評估期，三階段啟動日分別在11月1日、12月13日以及明年1月24日。

根據草案，自11月1日開始的首階段放寬將允許營業性娛樂場所外的所有設施24小時營業，營業性娛樂場所與室內體育設施等高風險場所，則須出示新冠疫苗 接種證明或PCR陰性證明後出入；大眾設施私人聚會限制放寬至10人，但部分餐廳和咖啡廳仍對未接種疫苗者設限。

南韓政府將在每階段結束前，綜合評估接種完成率、重症病房及病床餘力、重症患者和死亡者規模、基本再生指數等指標來決定是否進入下一階段。

若無病例激增等突發變數，12月13日將啟動第二階段放寬。營業性娛樂場所的營業時間限制將自12月中旬解除，大規模活動人數限制規定也將取消，並有可能允許室外免戴口罩。

最後階段則將於明年1月24日啟動，屆時設施營運、大規模活動、私人聚會等相關限制均將解除。