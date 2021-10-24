疫情嚴峻且疫苗接種率低 東歐確診數破2000萬

路透分析，東歐通報的新增確診中，超過40%來自俄國，且該國每5分鐘即有120人檢測呈陽性。(歐新社)

東歐國家疫苗 接種率為全歐最低，僅不到一半人口施打一劑，加上該地區正遭遇嚴峻疫情，根據路透今天統計，東歐COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數已突破2000萬。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）資料，匈牙利62%人口至少接種一劑COVID-19疫苗，居東歐之冠，烏克蘭 則只有19%國民施打了一劑。

根據路透截至22日的數據，東歐地區新增確診數穩定增長，現在平均每天增加逾8萬3700人染疫，是自去年11月以來最多。雖然東歐人口僅占全世界4%，卻占約20%的全球新增確診數。

根據路透社分析，通報病歿數居全球前5名的國家中，有3個為東歐國家，也就是俄羅斯、烏克蘭和羅馬尼亞。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，防疫限制鬆綁後，室內群聚增加，加上冬季來臨，歐洲許多國家COVID-19確診數上升。

隨著確診潮加劇，許多東歐人在對疫苗的質疑，與沒打疫苗的懊悔之間，左右為難。

數以百計人在保加利亞首都索菲亞（Sofia）和其他城市抗議21日生效的強制性疫苗證明，許多室內公共場所必須持證才能進入。

路透分析，東歐通報的新增確診中，超過40%來自俄國 ，且該國每5分鐘即有120人檢測呈陽性。

俄國醫療系統承受巨大壓力，國內22日已連續第4天創染疫身亡數紀錄；迄今為止，俄國僅有約36%人口接種一劑疫苗。

斯洛伐克19日通報新增3480例COVID-19確診，創下3月以來新高，這一擁有550萬人口的東歐國家，僅略超過一半的成年人完整接種疫苗，使國內感染率上升速度比一些鄰國更快。

羅馬尼亞醫院瀕臨崩潰，全國急診床位已滿，太平間滿負載運作；當局19日通報的單日確診和病歿數雙破紀錄。此外，羅馬尼亞本月平均每5分鐘就有一人因染上COVID-19而亡。

烏克蘭22日已連續第2天通報創紀錄的染疫和相關死亡數，當局也延長國家緊急狀態，授權有關部門得以實施宵禁至年底，以遏止確診增加。