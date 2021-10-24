我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美台官員線上論壇 挺台以觀察員參與聯合國

專家推測 失真海圖致潛艦康乃狄克號撞海底山脈

日眾院大選前哨戰 參院兩補選區執政黨一勝一敗

中央社東京24日專電

日本參議院山口、靜岡兩選區因議員請辭今天舉行補選投開票，山口選區由執政黨自民黨前參議員北村經夫當選，靜岡選區由無黨籍前靜岡縣議員山崎真之輔勝出。

日本參議院山口選區與靜岡選區今天補選，是4日首相岸田文雄內閣上路後首場中央級選舉，且距離31日投開票的眾議院大選僅一週，因此被視為眾議院大選前哨戰。

參議院山口選區與靜岡選區補選都是因為執政黨自民黨籍參議員請辭所舉行，各有3人角逐。

山口選區的補選投票於晚上8時截止。日本放送協會（NHK）晚上8時許根據出口民調等報導，與自民黨聯合執政的公明黨推薦的北村經夫，預料得票數大幅領先其他2名候選人，後來確定北村當選，這是北村第3度當選參議員。

北村生於山口縣田布施町，現年66歲，曾擔任過產經新聞社政治部長（政治組組長），2013年7月29日參議院選舉以比例代表首度當選參議員，曾任經濟產業政務官、自民黨副幹事長等職。

到7日之前，北村共當選兩次參議員。今年8月23日自民黨山口縣黨部因參議員林芳正辭去參議員職務，決定推舉北村參加補選，北村於7日登記參加補選。

靜岡縣選區的補選，日本讀賣新聞在晚上8時過後根據出口民調報導，現年48歲的自民黨籍前靜岡縣御殿場市長（公明黨推薦）若林洋平與40歲的無黨籍前靜岡縣議員（立憲民主黨與國民民主黨推薦）山崎真之輔得票數相近。

直到晚間11時左右結果出爐，靜岡縣選區由山崎真之輔勝出。

山崎獲得靜岡縣知事川勝平太的奧援，並受到立憲民主黨及國民民主黨及無黨無派人士的支持。在選戰中，山崎批評岸田內閣並未針對前首相安倍晉三、菅義偉的內閣做反省、總結，同時也批評「安倍經濟學」是假象，他希望自己能當選，改變社會，促使經濟活絡。

參議員 民主黨 參議院

上一則

大圍捕 哥倫比亞頭號毒梟落網

下一則

疫情嚴峻且疫苗接種率低 東歐確診數破2000萬

延伸閱讀

刪Q延長賽 藍綠備戰立委補選 顏寬恒呼聲高

刪Q延長賽 藍綠備戰立委補選 顏寬恒呼聲高
又有2人眾議員不再選競選連任 民主黨恐難續掌眾院

又有2人眾議員不再選競選連任 民主黨恐難續掌眾院
選區重劃案不利民主黨 德州共和黨議會仍強行通過

選區重劃案不利民主黨 德州共和黨議會仍強行通過
金映玉 鑽石吧再設選區辦公室

金映玉 鑽石吧再設選區辦公室

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫
台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛
1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報

1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償