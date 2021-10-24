日眾院大選前哨戰 參院兩補選區執政黨一勝一敗

日本參議院 山口、靜岡兩選區因議員請辭今天舉行補選投開票，山口選區由執政黨自民黨前參議員 北村經夫當選，靜岡選區由無黨籍前靜岡縣議員山崎真之輔勝出。

日本參議院山口選區與靜岡選區今天補選，是4日首相岸田文雄內閣上路後首場中央級選舉，且距離31日投開票的眾議院大選僅一週，因此被視為眾議院大選前哨戰。

參議院山口選區與靜岡選區補選都是因為執政黨自民黨籍參議員請辭所舉行，各有3人角逐。

山口選區的補選投票於晚上8時截止。日本放送協會（NHK）晚上8時許根據出口民調等報導，與自民黨聯合執政的公明黨推薦的北村經夫，預料得票數大幅領先其他2名候選人，後來確定北村當選，這是北村第3度當選參議員。

北村生於山口縣田布施町，現年66歲，曾擔任過產經新聞社政治部長（政治組組長），2013年7月29日參議院選舉以比例代表首度當選參議員，曾任經濟產業政務官、自民黨副幹事長等職。

到7日之前，北村共當選兩次參議員。今年8月23日自民黨山口縣黨部因參議員林芳正辭去參議員職務，決定推舉北村參加補選，北村於7日登記參加補選。

靜岡縣選區的補選，日本讀賣新聞在晚上8時過後根據出口民調報導，現年48歲的自民黨籍前靜岡縣御殿場市長（公明黨推薦）若林洋平與40歲的無黨籍前靜岡縣議員（立憲民主黨 與國民民主黨推薦）山崎真之輔得票數相近。

直到晚間11時左右結果出爐，靜岡縣選區由山崎真之輔勝出。

山崎獲得靜岡縣知事川勝平太的奧援，並受到立憲民主黨及國民民主黨及無黨無派人士的支持。在選戰中，山崎批評岸田內閣並未針對前首相安倍晉三、菅義偉的內閣做反省、總結，同時也批評「安倍經濟學」是假象，他希望自己能當選，改變社會，促使經濟活絡。