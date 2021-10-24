波蘭提案築牆擋非法移民 德官員：保護邊界很合理

白俄羅斯與歐洲聯盟（EU）關係惡化，被控故意開放非法移民 前進歐盟 。數個歐盟國家本月稍早紛紛向布魯塞爾（Brussels）要錢築牆，德國 內政部長今天也說保衛邊界很「合理」。

白俄羅斯因鎮壓國內反對派，遭歐盟祭出制裁。歐盟指控白俄當局為了報復，用飛機把中東和非洲移民載進白俄首都明斯克（Minsk），然後再讓他們徒步進入歐盟。

波蘭為阻止移民湧入，提議斥資3億5000萬歐元（約4億美元）在白俄邊界築牆。

被問及波蘭是否有必要築牆，德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）回答，保護邊界很正當。他今天告訴「週日畫報」（Bild am Sonntag）：「我們保衛對外邊界，以防有人暗地裡跨越邊境，這很合理。」

非法移民從歐盟東境與白俄接壤處大舉湧入，已使不習慣處置大規模移民的歐盟國家壓力甚大。

賽賀佛也說，德國將加強巡邏德國與波蘭的邊界，現已調派800名警力前往當地，若有必要還會加派。

根據德國內政部數據，自今年初開始，約有5700名沒有入境許可證的人跨越德波邊界。

德國警方今天也說，有50多名極右派分子為阻止移民從波蘭進入德國，自行攜帶胡椒噴霧、刺刀、大砍刀和短棒試圖巡邏邊界，遭警方攔阻。

這群人是受到疑似與納粹團體有關的極右派政黨「第三路線」（Third Way）號召。該政黨呼籲成員到德波邊界的古本鎮（Guben）附近阻擋移民入境。

警方發言人表示，員警除沒收這50名犯嫌的武器，並於昨晚至今晨間把他們趕出古本地區。有些犯嫌是從德國其他地方來到邊境。

數十人昨天在古本舉行守夜，以示反對極右派的巡邏計畫。