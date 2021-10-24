我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

厄瓜多暴力猖獗 奧運短跑名將奎諾奈遭槍擊身亡

中央社基多23日綜合外電報導
厄瓜多奧運男子短跑名將奎諾奈遭槍擊身亡。(路透)
厄瓜多奧運男子短跑名將奎諾奈遭槍擊身亡。(路透)

厄瓜多當局今天宣布，奧運男子短跑名將奎諾奈（Alex Quinonez）在港市瓜亞基爾（Guayaquil）遭槍擊身亡。消息引發全國一片哀悼聲，也反映出厄瓜多暴力猖獗程度。

法新社報導，根據厄瓜多警方說法，當地時間昨晚接近午夜，32歲的奎諾奈和另一名人士被發現身亡。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）承諾將殺害奎諾奈的凶手繩之以法。他在推特（Twitter）寫道：「奪走厄瓜多人性命的那些人將不會一直逍遙法外。我們將採取鐵腕行動。」

以瓜亞基爾為首府的圭亞斯省（Guayas）省長阿羅賽梅納（Pablo Arosemena）也矢言追究凶手法律責任。他發表推文說：「我們所有人都會鍥而不捨，直到警方捕獲罪犯。我們面臨的是一場對抗毒品幫派的戰爭，這些幫派分子想征服我們。」

厄瓜多體育部在推特證實奎諾奈遭殺害消息，並向這位「我國培養出的最偉大短跑選手」致敬。推文寫道：「我們失去一位偉大的運動員。他讓我們懷有夢想，並感動我們。」

奎諾奈以19秒87保有厄瓜多200公尺短跑紀錄。他在2012年倫敦奧運進入決賽，最後奪得第7名；準決賽時他的跑道就在史上最快男子短跑名將波特（Usain Bolt）旁邊。

幫派 奧運 推特

上一則

緬甸軍方打擊異議 88世代學運名人覺敏友被捕

延伸閱讀

NBA／對場邊球迷比「開槍」手勢？朗多：我沒威脅他

NBA／對場邊球迷比「開槍」手勢？朗多：我沒威脅他
彩排不順利…北京冬奧今點燃聖火 因疫情再度閉門舉行

彩排不順利…北京冬奧今點燃聖火 因疫情再度閉門舉行
青少年頻遭槍擊 家長籲嚴控槍支

青少年頻遭槍擊 家長籲嚴控槍支
北京冬奧／聖火儀式閉門舉行 希臘全國接力取消

北京冬奧／聖火儀式閉門舉行 希臘全國接力取消

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51
新冠病毒示意圖。（路透）

傳染力恐比Delta高的新變異株 正在英國傳播

2021-10-20 07:35

超人氣

更多 >
北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫
台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報

1句「中年婦女」記恨至今 前艷星罵李雲迪：善惡終有報
「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償