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緬甸軍方打擊異議 88世代學運名人覺敏友被捕

中央社曼谷24日綜合外電報導
緬甸民運人士覺敏友(中)。(Getty Images)
緬甸民運人士覺敏友(中)。(Getty Images)

緬甸軍方持續打擊異議，民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）的妻子今天表示，當局昨晚發動突襲，逮捕1988年學生運動期間成名的覺敏友，使反抗軍政府的活動再遭打擊。

緬甸軍事將領2月發動政變推翻文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），在全國引發抗議，國家自此陷入混亂，至今已有逾1100人死於維安部隊之手。

現在緬甸全國的反軍政府人士─包括翁山蘇姬所屬「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的盟友與民運人士─已經紛紛躲藏起來。一些村民則拿起武器，組成地方民兵來保衛自己。

軍人昨天晚間突襲仰光（Yangon）北達貢區（North Dagon）一處住宅區，逮捕52歲的覺敏友。

覺敏友的妻子妮拉婷（Nilar Thein）告訴法新社，覺敏友當時與另外兩名民運人士躲在一起，另外兩人從後門逃脫，警方並未告訴她丈夫的下落。

妮拉婷與覺敏友都曾參與1988年的88世代（88 Generation）運動，挑戰緬甸之前的軍政府；兩人也在2007年的反政府抗議「番紅花革命」（Saffron Revolution）中擔任要角。夫妻二人因參與民運，多次出入監獄

緬甸 翁山蘇姬 監獄

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