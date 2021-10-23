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本該歡度26歲生日 遇害肯亞長跑好手下葬

中央社肯亞莫索里奧23日綜合外電報導
遭謀殺的肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）。美聯社
遭謀殺的肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）。美聯社

遭謀殺的肯亞長跑好手蒂羅普（Agnes Tirop）今天下葬，長眠白色棺木中。眾多奧運長跑選手前往致哀，而今天原本該是她的26歲生日。

蒂羅普是一位迅速崛起的運動員，她兩度奪下世界田徑錦標賽（World Championships in Athletics）1萬公尺銅牌，2015年拿下世界越野錦標賽（World Cross Country Championships）冠軍，今年東京奧運也勇奪5000公尺項目第4。

她13日被發現身中多刀死於家中臥室，丈夫羅蒂奇（Emmanuel Rotich）之後在沿岸城市蒙巴薩（Mombasa）落網，本周以涉嫌殺害她的嫌疑人身分出庭。

法新社報導，在蒂羅普長大的村落莫索里奧（Mosoriot），前來致哀的包括2屆奧運金牌魯迪沙（David Rudisha），以及烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）與柴穆泰（Peruth Chemutai）。

對於蒂羅普之死，肯亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）在內等眾人悲痛進行哀悼，也憤慨一條年輕生命如此早逝。

在她的葬禮上，慷慨激昂的陳詞者要求正義獲得伸張，大批群眾22日在艾多瑞特（Eldoret）遊行，訴求終結對女性的暴力。

東京奧運 遊行 運動員

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