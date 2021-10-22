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中國限電減產鎂 歐盟憂衝擊歐洲汽車產業

中央社布魯塞爾22日專電

歐洲聯盟成員國今天在峰會上討論鎂短缺挑戰，憂心將對歐洲汽車、飛機及電子產業等造成衝擊；中國是全球鎂的最大供應來源，因限電而減產。

歐盟27個成員國10月21日及22日在布魯塞爾召開為期2天的領袖峰會，根據Politico新聞網站今天引述一位不具名的歐盟外交官表示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）及捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）等在會上警告鎂短缺的挑戰。

這篇報導指出，梅克爾說由於中國能源價格上漲，生產鎂變得太昂貴了，但鎂短缺恐影響歐洲汽車生產。巴比斯說的更直接，在半導體危機之後，現在歐洲有了鎂危機。

他們憂心將對歐洲汽車、飛機及電子產業等造成衝擊。

在過去20年中，中國透過大規模傾銷使歐洲競爭對手出局，在全球鎂供應達到壟斷地位，歐盟官員表示已向中國表達關切，但北京方面幾乎沒有做出任何保證。

相關企業說如果歐盟不採取緊急行動，歐盟境內的鎂庫存恐到11月底耗盡，將威脅到歐洲許多企業以及就業。

中國是世界上最大的鎂生產國，根據英國金融時報10月19日報導，鎂是一種製造鋁合金的關鍵原材料，從汽車變速箱到轉向器、座椅框架和油箱蓋等許多零件都需要用到鋁合金。現因多家中國鎂冶煉廠因電力危機減產，導致歐洲鎂庫存嚴重不足，將進一步威脅相關製造業。

中國 歐盟 汽車

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