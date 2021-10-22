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反映氣候變遷 牛津辭典收新詞

編譯羅方妤／綜合報導

英國泰晤士報報導，牛津英語大辭典為了應對全球日益頻繁使用「全球暖化」一詞，又憂心這不足以體現氣候變遷的嚴重性。因此將「全球暖化」升級為「全球熱化」（global heating），還新增多個相關詞彙。

辭典指出，全球熱化定義是「通常用來傳達比全球暖化更強烈的意念，更加強調人類活動造成氣候變遷的嚴重性，及解決這項議題的迫切需求」。

辭典表示，儘管人們仍更常使用全球暖化，但全球熱化使用頻率大幅增加。全球熱化去年上半年的使用頻率，是2018年上半年的15倍。

另一新詞彙是「自然資本」（natural capital），定義為「一特定地區內的自然資源和環境特色，被認為是有經濟價值或能提供人類服務的資產」。

牛津英語大辭典推出特別更新，代表將在31日召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。他們在補充現存字彙的複合詞和片語子條目中，新增其他日益熱門的專門名詞，包括「環境焦慮」（eco-anxiety）和「淨零碳排」（net zero）。

環境焦慮定義為「對於人類活動和氣候變遷造成近期和未來的環境傷害，感到不安和憂心」。

淨零碳排則是「二氧化碳和其他溫室氣體排放量，和從大氣中移除二氧化碳和其他溫室氣體的數量達成總體平衡。這是人類為了緩解全球暖化影響，努力達成的目標」。

牛津英語大辭典還收錄「氣候罷課」（climate strike），代表瑞典環保少女童貝里領導的年輕人氣候抗議。「極端天氣」（extreme weather）1詞則描述1個地區發生嚴峻、非季節性及非典型天氣型態，特別是其成因被歸因於氣候變遷。

描述氣候變遷的詞語愈來愈急迫，「氣候緊急狀態」（climate emergency）、「氣候危機」（climate crisis）甚至是「氣候災難」（climate catastrophe）都成為新增條目，且使用頻率激增。牛津英語大辭典科學編輯史都華稱：「這代表氣候變遷議題相當急迫，反映在我們語言中。」

氣候變遷 暖化 瑞典

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