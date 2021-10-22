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150年英國會大廈總體檢 4萬處問題待修繕

中央社倫敦22日綜合外電報導
建造於19世紀的英國國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）。圖：pixabay
建造於19世紀的英國國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）。圖：pixabay

建造於19世紀的英國國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）長久以來是民主象徵，但也正在破敗，出現數萬處問題亟需修繕，工程花費相當可觀。

法新社報導，官員今天細數這棟標誌性建築出現的數以千計問題，從石造部分出現裂縫、水漬損害到電氣與機械系統老舊等。

上議院領袖伊凡斯（Natalie Evans）說：「儘管進行了維護，但國會大廈破敗的速度比修繕快，亟需必要的修復計畫。」

數十名工程師、建築測量員等專家，合計花費4700個小時，仔細檢查有150多年歷史的西敏宮，紀錄了一長串問題。

西敏宮建造於19世紀中葉，是不需民選的上議院與民選下議院所在地。

西敏宮北端「大笨鐘」（Big Ben）的鐘樓「伊麗莎白塔」（Elizabeth Tower）俯瞰著泰晤士河。大笨鐘近幾年也進行了所費不貲的修復工程。

被聯合教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的西敏宮，排定的修復與翻新工程一拖再拖，這次體檢是重要一步，但議員可能要等到2023年才會審議修復計畫。

西敏宮多年前估計的全面修復費用是43億英鎊（約60億美元），這個數字令議員卻步。

下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）表示：「國會大廈被全世界視為我國象徵，但這棟建物需要下很大功夫養護才能維持運作，因此需要有個不可或缺的維修工程計畫。」

他表示：「我們必須要能向納稅人說明（修復）計畫的正當性，這就是了解並詳細規畫保護這棟建物的修復工程如此重要的原因。也因為這樣，重點就在於為未來世代保存西敏宮的必要工程。」

西敏宮總體檢在今年夏天休會期間，以及9月與10月國會議員參加年度黨代表大會時進行，範圍涵蓋2343個房間與空間。

這次體檢挖掘出許多建築物的歷史問題，像是維多利亞時代的花窗玻璃因為年代久遠而扭曲變形。

其他問題還包括，寬大地下室裡有長達數英里的老舊瓦斯、電路、供水、汙水與暖氣管線交纏。

未來數個月還將進行「侵入性」檢查，以完成有史以來最詳細的西敏宮體檢報告。

從2017年以來，這棟以石灰石建造、占地相當16個足球場的4層樓建築已被檢查出超過4萬個問題。

官員先前警告，西敏宮有高度危險，可能因遭遇大火、洪災或是石頭崩落而突然倒塌。近幾年花費的年度維護費用早已翻倍，從2016年的6200萬英鎊增加到2019年的1.27億英鎊。

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