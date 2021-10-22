韓國社會債務陷阱悲歌 「魷魚遊戲」劇如人生

《魷魚遊戲》觸及韓國民眾的痛處，人們對家庭債務飆升、就業市場衰退、收入不平等加劇的不滿日益高漲。圖為該劇劇照。(美聯社)

Netflix韓國影集「魷魚遊戲 」席捲全球，也讓許多韓國小型企業家在經濟拮据角色身上看見自己的影子，劇中數百人用命爭取巨額獎金的情節，更道出現代韓國人的債務陷阱悲歌。

即將退休的58歲婦人劉熙淑（Yu Hee-sook，音譯）早已還清債務，但因為貸款 在她不知情下被證券化並出售給投資者，使她仍會接到債務催收機構來電，威脅要扣押銀行帳戶。

劉熙淑因2002年一部失敗的電影而背上債務，耗費13年償還完畢。在此期間，她從事諸如為電影雜誌撰稿等工作。她說：「在韓國，一旦你有了信用不良紀錄，就宛如世界末日。」

劉熙淑感覺自己陷入了無情的終身苦難，就像「魷魚遊戲」（Squid Game）中456個生存戰參賽者，她表示：「我想要的只是償債機會，但銀行不讓人賺錢。」

若論及韓國，多數外國人可能會想到科技巨擘三星（Samsung）或是偶像天團「防彈少年團」（BTS），但「魷魚遊戲」使個人借貸情形增加、先進國家中最高的自殺率，以及難以掙脫債務束縛等韓國社會慘況，浮出水面。

創紀錄的家庭借貸刺激私人投資和住宅成長，但韓國對於債務的無情社會觀感，時常模糊個人和商業貸款間的界限，使小型企業家面臨沈重負擔。

路透社報導，韓國法庭文件顯示，去年個人破產 案達5萬379件，飆升至5年來最高。

韓國信用訊息服務處（Korea Credit Information Services）數據顯示，積欠一種以上個人債務者比例，從2017年48%，穩定攀升至今年6月的55.47%。

首爾一名專精於個人破產案的律師說：「如果川普是韓國人，他恐怕無法當上總統，（因為他）曾多次破產。美國的個人與公司債務界線較為明顯。」

小型企業家社會安全網不完善，加上缺乏債務更生計畫所帶來的風險，可能會讓部分韓國人感到絕望，而銀行也經常忽視消除無力償債紀錄的5年期限。

處理破產案件的法官安秉旭（Ahn Byung-wook，音譯）表示：「由於銀行業的慣例做法，韓國企業家極有可能得背負經營企業的債務。」

在韓國，信評不佳或有違約紀錄的商業貸款申請人，需有國營金融機構擔保。

安秉旭說：「文化上，失敗的企業家會遭社會汙名化，因此重新開始並不容易，因為人們不信任他們。不光如此，那些申請個人破產的人，在就業上面臨著諸多限制。」

韓國自營業者數量居世界前列，占國內就業市場1/4；韓國央行2017年一項研究指出，只有38%這類企業能存活3年。

隨經濟前景衰落，韓國房價飆漲之際，好工作僧多粥少，許多人將投機理財視為致富唯一途徑，為了買股票和其他資產，承擔了比以往更多的債務。

40歲的企業家柳光韓（Ryu Kwang-han，音譯）2019年對債務更生計畫感到期待，但至今仍難獲貸款。

他說：「政府鼓勵新創公司，但他們不關照失敗的企業。如果沒有第二次機會，這跟『魷魚遊戲』有何不同？」