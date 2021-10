瑞典籍歐洲議會議員：台灣是重要貿易與民主夥伴

瑞典籍歐洲議會議員19日針對「歐盟 –台灣 政治關係與合作」報告的辯論中,先後以貿易與人權角度發言支持台灣民主,並強調台灣是重要貿易與民主夥伴。

瑞典籍、溫和黨(Moderate Party)的歐洲議會議員瓦彭(Jörgen Warborn)在辯論中說:「台灣是亞洲重要的民主捍衛者,一黨獨大、不民主的中國 正在政治、軍事方面,嚴重威脅這個國家,中國在香港的壓迫已引起台灣擔憂,擔心台灣會步上香港後塵。」

他說:「西方國家必須向台灣人民與他們的民主表達強力支持,因此我要求歐盟釋放明確的訊息,展現我們這些民主國家,不會接受中國的政策。」

瓦彭表示,台灣在世界貿易上扮演重要角色,也是歐盟眾多創新企業想更接近亞洲其他正在成長的市場的重要地點,因此,歐盟必須加速與台灣簽訂雙邊投資協定的工作,這將對歐盟的經濟成長、全球競爭力大有助益,並且能確保歐盟企業在海外投資的安全。

曾遭受中國大使館威脅的瑞典籍議員殷契爾(Evin Incir)也在瓦彭之後上台發言,她表示,歐盟的核心價值是民主、人權、法治,任何協議與合作應該與抱有相似價值的夥伴共同進行,台灣是東亞區域的表率,透過支持台灣,歐盟可以展現在人權議題領導者的角色,不只是社會、經濟、文化的權利,還包括多元性別族群與原住民的權利。

她說,在台灣的民主不斷進步的同時,中國卻一直開倒車,也不畏懼在中國境內甚至境外,壓迫其他人。

殷契爾在發言中提到,她收到中國使館的威脅信,並且將信中的威脅一字一句清楚的在辯論中朗讀出來,她說,中國駐瑞典大使館要她馬上撤除「歐盟–台灣政治關係與合作」報告,否則後果自付。

殷契爾表示,無論中共政權如何威脅她,她都會驕傲的對這份報告投下贊成票,捍衛民主、自由。

「歐盟–台灣政治關係與合作」(EU-Taiwan Political Relations and Cooperation)報告最後以580票贊成、26票反對、66票棄權,懸殊差距表決通過。

報告針對加強台灣與歐盟雙邊關係提出30多項具體建議,並建議歐盟將「歐洲經貿辦事處」(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為「歐盟駐台辦事處」(EU Office in Taiwan)。