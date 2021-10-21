丕優民調：發達經濟體公民盼政治改革 台灣也過半

美國丕優研究中心今天公布一份全球性民調顯示，56%的發達經濟體公民期望政治制度做出重大或徹底改變。圖為剛經歷大選的德國。(美聯社)

美國丕優研究中心今天公布一份全球性民調顯示，56%的發達經濟體公民期望政治制度做出重大或徹底改變，也在調查之列的台灣 ，也有56%民眾希望政治制度大幅變革。

丕優研究中心（Pew Research Center）針對包括台灣在內的17個發達經濟體民眾進行的一項大規模民調顯示，隨著全球民眾努力因應疫情大流行帶來的生活改變，許多民眾也表達對政治變革的渴望，約56%受訪民眾認為該國的政治體制需要重大或徹底變革。

其中，義大利 、西班牙、美國、韓國、希臘、法國、比利時與日本，都有超過2/3民眾持這樣的觀點，台灣則為56%。比例最低的為紐西蘭、瑞典與新加坡 。

儘管認為政治體制需要變革，但整體而言，57%受訪者仍對民主運作方式感到滿意，其中新加坡、瑞典、紐西蘭民眾滿意度最高，希臘、義大利、西班牙與日本最低，都不到40%民眾滿意。台灣則為57%。

在經濟與醫療保健方面，17個經濟體認為需要重大或徹底變革的民眾分別為51%與45%。台灣民眾認為需要推動經濟變革的比例則為49%，至於醫療保險，台灣因為擁有各國稱羨的健保體系，認為需要重大或徹底變革的僅為28%，但也有48%民眾認為應該做微幅調整。

此外，68%的受訪民眾認為本國政府尊重個人自由，亞太地區受訪者予以肯定的比例略高於歐洲國家，分別為73%與62%。台灣為73%。其中，支持執政黨的受訪者滿意度高於不支持者，在台灣，支持民進黨的受訪者有94%認為政府尊重個人自由，不支持者則有67%。

這項民調是在今年2月1日至5月26日針對美國、加拿大、義大利、西班牙、希臘、法國、比利時、德國、英國、荷蘭、瑞典、韓國、日本、台灣、澳洲、新加坡與紐西蘭共17個發達經濟體的1萬8850名成年人進行調查。