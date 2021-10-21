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天主教媒體關注中國威脅 籲教廷勿坐視台被併吞

中央社梵蒂岡21日專電

天主教媒體「支柱」昨天發表分析文章，質疑中國近日對台升高軍事威脅，若中國真的併吞台灣，教廷仍像面對香港議題一樣保持噤聲，將使教廷喪失國際道德領袖地位。

專攻調查報導的「支柱」（The Pillar）20日刊登標題「若中國真的對台灣動手，梵蒂岡將如何因應？」的深度分析專文，並配以中華民國駐教廷大使館的館牌照片，警示教廷外交部門不應屈從中國政治壓力，應珍視與友邦台灣的獨特關係與共同價值。

報導指出，從1951年天主教會被共產黨逐出中國之後，梵蒂岡與中華人民共和國就沒有正式外交關係，自此「重新敲開中國大門」一直是教廷外交部門的首要目標，教廷對此目標的渴望程度，大概就跟中國想併吞台灣一樣強烈。

報導指出，教廷盼中國天主教的教會生活正常化，在2018年簽署梵中主教任命協議。儘管教宗方濟各（Pope Francis）曾親口承認，梵中協議所獲成果只是「微小的一步」，教廷仍持續希望與北京加強關係，為此甚至不惜對新疆維吾爾人遭到種族滅絕迫害的事保持沉默。

報導說，面對中國公然壓迫境內非官方天主教神職人員，還打壓香港民主自由，教廷都沒有發聲，教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）對外解釋，教廷並非不關注香港議題，只是教廷認為不管說什麼都沒有用，不會影響中國對香港的態度。

報導分析，依據同樣脈絡，若中國對台灣採取軍事行動，教廷替台灣發聲抗議的可能性也微乎其微。但天主教會內部不免有許多質疑聲浪，認為教廷的沉默是否助長了中國的氣焰？讓中國更相信在成功鎮壓香港之後，可以再用武力手段脅迫台灣。

報導說，各界懷疑教廷國務院內部甚至有種陰謀論，主張讓中國併吞台灣反而更好。因為中國要求跟梵蒂岡恢復外交關係的前提之一，即是教廷必須跟台灣斷交。例證之一是「南華早報」去年7月曾引述梵蒂岡匿名高官說法指出，教廷遷至台北的使館若搬回原址北京，台灣不該覺得被冒犯；且在所有台灣邦交國當中，只有教廷未發聲支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

報導分析，教廷雖然偶爾對台灣施以小惠，例如今年夏天任命了台灣的前副總統陳建仁當宗座科學院院士；但整體來說，梵蒂岡的外交風向愈來愈向中國靠攏，若教廷譴責中國對台灣的軍事威脅，中國勢必會抗議是干涉主權內政，從而影響梵中談判，因此教廷高舉「現實主義」的外交官很可能再度選擇沉默。

報導指出，但教廷外交部門對中國妥協的算盤可能讓天主教會付出極大代價，等於向世界顯示，教廷的外交準則其實跟人權自由等道德價值都無關，未來教廷該怎麼向國際組織遊說支持生命尊嚴、家庭等理念？教廷國務院高層可以自詡為卓越的外交家，但被視為把政治利益放在牧靈福傳之上的政客，又是另一回事了。

中國 台灣 香港

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