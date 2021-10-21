越南與近80夥伴討論疫苗護照 台灣名列其中

全球瞄準疫後「新常態」著手布局疫苗 護照，越南 對於搶得先機的態度也很積極，正和近80個國家與地區就疫苗護照的相互認可進行討論，台灣 是其中之一。

越南外交部今天舉行例行記者會，受疫情影響，記者會改在線上舉行。面對媒體詢問疫苗護照的規劃等相關內容，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，越南正與近80個夥伴討論中。

在一體適用的疫苗護照機制出來之前，越南先前已陸續個別採認部分國家與地區的疫苗接種證書。黎氏秋姮今天指出，目前越南暫時承認72個國家和地區的疫苗接種證書，這些旅客入境越南的集中隔離可以縮短至7天。

根據越南官方公開資訊，越南已於8月採認台灣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明，這些證明包括COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄）以及國際預防接種證明書（黃皮書）。

而這次越南與近80個國家與地區就疫苗護照的機制展開討論，台灣也在其中，只不過由於各國家與地區的疫苗護照標準不一，仍需時間整合，因此越南官方迄今仍未明確指出疫苗護照正式上路的時間。

黎氏秋姮今天還提到，越南外交部也與各地方相關部門合力徵求意見，並建議職能機構加強調整外國旅客入境的核准程序，方向是將補交疫苗接種證書或疫苗護照列入簽證申請程序的一環，及把權力下放各部門、縮短文件處理時間。

越南為防範COVID-19疫情，自去年3月下旬即暫停一般觀光客造訪，只允許外國專家、投資者等入境，這項政策迄今未變。但近日越南本土疫情受控後，已有地方著手研擬重迎國際觀光客的計畫。

越南總人口數約9800萬，自去年1月出現首例確診病例以來，迄今共有超過87萬人確診、逾2萬1000人染疫死亡。越南已有約4800萬人注射了第一劑的疫苗，約2000萬人打了兩劑。