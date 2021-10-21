比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

11世紀維京人居住遺址蘭塞奧茲牧草地是歐洲人首度現蹤北美的證據，但具體建立時間點未知，如今科學家以定年新技術確定，維京人在1000年前已踏上北美，比哥倫布首航早了471年。

蘭塞奧茲牧草地（L'Anse aux Meadows）位於加拿大紐芬蘭島（Newfoundland）北端， 這一著名維京遺址標誌著，人類在千年前就已透過西伯利亞和阿拉斯加之間曾經存在的陸橋，跋涉進入北美大陸。

科學家今天指出，利用以太陽風暴 事件作為基準點的技術，對遺址取出的3塊木材進行定年，結果都顯示維京人於1021年建立蘭塞奧茲牧草地定居點。

荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）地球科學家狄宜（Michael Dee）領導這項研究，報告發表於「自然」（Nature）期刊。他說：「我們該歸功這些北歐人，他們是最早橫渡大西洋的人類社會。」

維京人是來自斯堪的那維亞（Scandinavia）地區的航海者，也就是如今的挪威、瑞典 和丹麥。這群北歐人冒險穿越歐洲，時而殖民、掠奪或貿易，且擁有傑出造船和航行能力，在冰島和格陵蘭建立了定居點。

狄宜指出，「我認為，正確地說，這次航行是發掘之旅，也是為了尋找原料新來源」；並表示，「許多考古學家認為，維京人尋找新領土的主要動機，是為發現新的木材來源。普遍認為，維京人是從格陵蘭島出發渡海，而當地適合建築的木材不多」。

依據傳統定義，維京時代是從公元793年至1066年，蘭塞奧茲牧草地則於1960年被發現，透過一般的放射性碳定年法，外界先前多認為這一維京遺址是於11世紀建立。

太陽風暴會在樹木年輪中形成獨特的放射性碳訊號，而公元992年曾發生大規模太陽風暴。

研究報告主要執筆人、考古學家庫伊譚斯（Margot Kuitems）指出，3塊從遺址取出的木材來自3棵不同樹木，在證明太陽風暴出現的那圈年輪之後，還繼續形成了29圈年輪，代表木材於1021年被砍伐。

狄宜表示，木材有被金屬刀刃砍伐的證據，而原住民 並無這種工具，因此他們不是砍伐者。他並說，維京人定居於此地的時間長短仍是未知數，可能是10年或者更短。