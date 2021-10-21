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氣候峰會倒數 英媒揭多國企圖刪修聯合國氣候報告

捷克公布總統齊曼一周前影片 病床上簽文件

中央社布拉格21日綜合外電報導
捷克總統齊曼的辦公室，公布了齊曼上周在病床上簽署文件的畫面。(擷自推特)
捷克總統齊曼的辦公室，公布了齊曼上周在病床上簽署文件的畫面。(擷自推特)

捷克總統齊曼（Milos Zeman）的辦公室今天公布了齊曼上周在病床上簽署文件的影片，至今齊曼已入住醫院加護病房11天。

這是媒體刊登齊曼10日被送往醫院的照片以來，他首次被公布的影像。10日是捷克大選次日，當時他顯然已不省人事。

媒體報導，齊曼因酗酒過度而致罹患嚴重肝病。18日公布的醫院報告指出，他的病情使他無法履行總統職務。

影片是在14日拍攝，當時齊曼簽署一項決議，召集新科國會議員在11月8日開會。影片中他身穿藍白格子睡衣，戴著眼鏡，躺在病床上，床邊站著幕僚和國會眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondracek）。

醫院方面指出，醫生並未同意讓馮德拉切克探視齊曼。在影片中，齊曼對馮德拉切克說，這是憲法規定的「最後期限」；並引用德國諺語說，「贏得時間就贏得一切」。

德國 眾議院

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