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厄多安矢言 向華府討回14億美元軍購「欠款」

中央社安卡拉21日專電
土耳其總統厄多安。美聯社
土耳其總統厄多安。美聯社

土耳其總統厄多安表示，已經支付美國卻未獲交付F-35匿蹤戰鬥機的14億美元軍購「欠款」，安卡拉決心向華府討回。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，結束非洲訪問行程的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天深夜在專機上告訴隨行記者：「不管怎樣我們都會把那14億美元討回來。」

他強調，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已就此商討，相信會有正面進展；30、31日在義大利羅馬舉辦的20國集團（G20）高峰會期間，他也會跟美國總統拜登商討此事，「土耳其權益絕對不會受到傷害」。

厄多安的發言人卡林（Ibrahim Kalin）日前曾表示，土耳其可能要求美國將上述14億美元，轉為新購F-16戰機或現有F-16機隊現代化所需款項。

安卡拉上個月對華府提出新購40架F-16戰機並且升級80架現有F-16戰機的要求，相關計畫估耗資60億美元。

土耳其指出，2017年經過持續不斷努力，試圖對美採購愛國者防空飛彈系統卻徒勞無功，因而與俄羅斯簽約採購S-400防空飛彈系統。

土耳其採購的S-400於2019年7月運交後，美國前總統川普政府認為，系統會對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）的F-35戰機構成威脅，因而將土耳其排除在F-35開發計畫之外。在此之前，安卡拉已為F-35開發和生產支付14億美元。

安卡拉與西方關係不順暢，時有摩擦。美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威、紐西蘭駐土耳其大使館17日在聲明中，要求安卡拉當局釋放未經定罪已繫獄4年的重要異議人士卡瓦拉（Osman Kavala）。

A News電視台報導，厄多安也嚴詞抨擊這些國家大使說：「我告訴外交部長，沒有讓他們繼續駐節我國的餘地。」

歐洲人權法院（European Court of Human Rights）也要求釋放商人慈善家卡瓦拉。他遭到與2013年舉國抗爭有關的指控，去年獲判無罪；但是此一裁定今年遭到撤銷，還多了與2016年失敗政變有關指控。

原本參與人數不多的2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動，後來演變成全國性示威，事件造成8名抗議人士和一名官員喪生。

另外，安卡拉當局指控葛蘭恐怖組織（FETO）及領導人、流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）策劃2016年7月15日政變，事件造成251人死亡、近2200人受傷。檢方指控卡瓦拉從事與此有關的間諜活動，他因而接受調查。

美國 國防部 華府

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