持狙擊步槍對準記者挨轟 「法版川普」反批不懂者白癡
法國極右翼政治評論員澤穆爾（Éric Zemmour）被各界預期將挾驚人氣勢投入下屆總統大選，傳媒更形容他是「法版川普」，但澤穆爾日前出席一場武器展時，竟端起狙擊步槍對準企圖堵訪的記者。面對嚴厲的批評聲浪，澤穆爾堅稱自己不過開玩笑，同時反批不這麼覺得的人是「白癡」。
路透社與法新社報導，澤穆爾20日參訪2021巴黎軍警防務展覽會（Milipol Paris 2021），仔細端詳與把玩一把未上膛的狙擊步槍，隨後舉槍對準分別拿著麥克風跟攝影機的記者。據指澤穆爾把槍放回原來的位置前，一邊透過狙擊鏡望向記者們，一邊笑著說，「現在嚴重了，嗯？退後，動啊」。
來源：聯合影音網
儘管澤穆爾早以仇恨媒體而惡名昭彰，法國內政部的公民事務部長級代表夏帕 （Marlène Schiappa）仍批評他的舉動「令人驚駭」與「不有趣」，「在一個民主政體，新聞自由不是一樁笑話，也不應被威脅」。
不過，澤穆爾堅稱自己不過在開玩笑，並反批不這麼覺得的人是「白癡」。他說，「誰在《觀點雜誌》（Le Point）寫文章侮辱我的？誰為我引用拿破崙法侮辱我，說我是小丑等等的？誰跟夏帕女士一樣說我正拿著步槍對準記者要殺了他們…」
當記者打斷他，稱不只是夏帕這樣說時，澤穆爾接著開砲道，「不只她，那好，其他人就是像夏帕女士的白癡」，接著又稱「如果你不懂幽默玩笑跟認真對待之間的差別，那你是個白癡」。
今年63歲的澤穆爾尚未正式宣布參選下屆總統，卻已撼動整個局勢。雖然他從未擔任一官半職，批評時政言詞犀利，電視名嘴與寫作生涯屢屢挑戰政治正確界限，像是指責法國被一波波移民「淹沒」，應強迫移民家長為小孩取「法國名字」，教育系統被「馬克思主義、反種族歧視與LGBT意識形態滲透」，也斥責媒體是「仇恨法國的宣傳機器」。
據報導，澤穆爾曾兩度獲判煽動仇恨有罪，也因屢屢發表強硬言論成為一位兩極化的人物，費加洛報就將他跟美國前總統川普連結。由於澤穆爾善用社群媒體，能夠擴大支持群眾，即使尚未正式參選，氣勢已凌駕極右派領袖瑪蘅．雷朋。據「POLITICO Europe」針對2022年法國總統大選第一輪選舉的最新彙整民調，現任總統馬克宏以24%排第一，澤穆爾與瑪蘅．雷朋以16%並列第二。
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