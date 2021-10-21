持狙擊步槍對準記者挨轟 「法版川普」反批不懂者白癡

法國極右翼政治評論員澤穆爾獲各界預期挾驚人氣勢投入下屆總統大選，但是他日前出席一場武器展時，竟端起狙擊步槍對準企圖堵訪的記者，因此受到各界嚴厲抨擊。（路透/BFMTV）

法國極右翼政治評論員澤穆爾（Éric Zemmour）被各界預期將挾驚人氣勢投入下屆總統大選，傳媒更形容他是「法版川普 」，但澤穆爾日前出席一場武器展時，竟端起狙擊步槍對準企圖堵訪的記者。面對嚴厲的批評聲浪，澤穆爾堅稱自己不過開玩笑，同時反批不這麼覺得的人是「白癡」。

路透社與法新社報導，澤穆爾20日參訪2021巴黎軍警防務展覽會（Milipol Paris 2021），仔細端詳與把玩一把未上膛的狙擊步槍，隨後舉槍對準分別拿著麥克風跟攝影機的記者。據指澤穆爾把槍放回原來的位置前，一邊透過狙擊鏡望向記者們，一邊笑著說，「現在嚴重了，嗯？退後，動啊」。

來源：聯合影音網

儘管澤穆爾早以仇恨媒體而惡名昭彰，法國內政部的公民事務部長級代表夏帕 （Marlène Schiappa）仍批評他的舉動「令人驚駭」與「不有趣」，「在一個民主政體，新聞自由不是一樁笑話，也不應被威脅」。

不過，澤穆爾堅稱自己不過在開玩笑，並反批不這麼覺得的人是「白癡」。他說，「誰在《觀點雜誌》（Le Point）寫文章侮辱我的？誰為我引用拿破崙法侮辱我，說我是小丑等等的？誰跟夏帕女士一樣說我正拿著步槍對準記者要殺了他們…」

當記者打斷他，稱不只是夏帕這樣說時，澤穆爾接著開砲道，「不只她，那好，其他人就是像夏帕女士的白癡」，接著又稱「如果你不懂幽默玩笑跟認真對待之間的差別，那你是個白癡」。

今年63歲的澤穆爾尚未正式宣布參選下屆總統，卻已撼動整個局勢。雖然他從未擔任一官半職，批評時政言詞犀利，電視名嘴與寫作生涯屢屢挑戰政治正確界限，像是指責法國被一波波移民 「淹沒」，應強迫移民家長為小孩取「法國名字」，教育系統被「馬克思主義、反種族歧視與LGBT意識形態滲透」，也斥責媒體是「仇恨法國的宣傳機器」。

據報導，澤穆爾曾兩度獲判煽動仇恨有罪，也因屢屢發表強硬言論成為一位兩極化的人物，費加洛報就將他跟美國前總統川普連結。由於澤穆爾善用社群媒體，能夠擴大支持群眾，即使尚未正式參選，氣勢已凌駕極右派領袖瑪蘅．雷朋。據「POLITICO Europe」針對2022年法國總統大選第一輪選舉的最新彙整民調，現任總統馬克宏以24%排第一，澤穆爾與瑪蘅．雷朋以16%並列第二。