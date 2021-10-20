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視訊「虛擬性愛」影片上網 北賽普勒斯總理閃辭

中央社／安卡拉21日專電
北賽普勒斯土耳其共和國總理塞納進行網路虛擬性愛的不雅影片在社群媒體廣為流傳後，他「閃辭」時，強調自己成為「無比邪惡人格暗殺的目標」。（取材自推特）
北賽普勒斯土耳其共和國總理塞納進行網路虛擬性愛的不雅影片在社群媒體廣為流傳後，他「閃辭」時，強調自己成為「無比邪惡人格暗殺的目標」。（取材自推特）

北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）總理塞納進行網路虛擬性愛的不雅影片前天在社群媒體廣為流傳後，他昨天「閃辭」時強調自己成為「無比邪惡人格暗殺的目標」。

土耳其新聞網站Duvar報導，塞納（Ersan Saner）在書面聲明中說：「如果這不是陰謀，什麼才是陰謀？我們甚至可以確定黑社會也涉入其間。問題不僅僅圍繞著我而已，包括我自己、我的家庭、我的黨和我們政府都蒙受攻擊。」

當地時間19日晚間開始在網路上流傳的內容為55歲塞納與一名年輕女子視訊通話過程的不雅影片。

塞納：那是被剪輯過的假影片

塞納指稱，那是被人剪輯過的假影片。他強調：「這影片把科技運用到極致，讓我成為無比邪惡人格暗殺的目標。」

民族團結黨（National Unity Party或UBP）定30、31日召開全體會議，擔任黨魁的塞納本來有意再度角逐職務。他表示，影片在全會前上網，未免太故意。

他還說，一支從賽普勒斯共和國（南賽）取得的手機裡存放著會讓他身敗名裂的這種變造影片，消息已經傳了好幾個月。

「賽普勒斯報」（Kibris）指出，不雅影片危機讓塞納決定退出政壇。報導稱：「據悉塞納已備妥給（民族團結黨）大會的辭職信，將會辭去黨領導職。」

北賽博弈產業和毒品網絡最大咖的法雅勒（Halil Falyali）日前被捕後，據悉曾以手中握有的政治人物不雅影片向諸多當事人進行勒索，要脅「不放人，就放片」。塞納所陷入危機據傳與此有關。

塞納去年在安卡拉當局支持下成為UBP黨主席和北賽總理，領導由3個政黨組成的聯合政府。他上週向總統塔塔爾（Ersin Tatar）提出內閣總辭獲准，看守內閣續任到提前大選產生新政府為止。

賽普勒斯1960年獨立，原由希臘裔和土耳其裔共治，卻因宗教、文化和語言歧異而時起衝突。1974年希裔在希臘軍政府唆使下試圖發動政變與希臘合併，土耳其以保護土裔為由出兵占領賽島北部1/3土地，並於1983年扶植土裔成立北賽，但國際僅承認希裔控制的南賽。與南賽無邦交的土耳其是唯一承認北賽的國家。

社群媒體 邦交 毒品

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