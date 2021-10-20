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漲價風從晶片吹到尿布優格 全球企業轉嫁成本給消費者

編譯葉亭均／綜合外電
經營成本墊高、供應鏈受擾，凸顯全球企業面臨的獲利壓力提高，消費者則將面臨更高的物價。(美聯社)
經營成本墊高、供應鏈受擾，凸顯全球企業面臨的獲利壓力提高，消費者則將面臨更高的物價。(美聯社)

不論是消費用品大廠P&G還是電信設備製造商愛立信（Ericsson），他們最新公布的財報都有一個共同點：經營成本墊高、供應鏈受擾，凸顯全球企業面臨的獲利壓力提高，消費者則將面臨更高的物價。

新冠疫情之初世界各地同步爆發消費物品搶購潮，曾導致從衛生紙到包裝食品嚴重短缺。緊接著，各國實施封鎖措施、勞動力短缺，阻礙供應鏈的流動，也造成從大陸到美國加州的港口持續堵塞。

許多企業只好靠調漲產品價格，來抵銷原物料成本上揚和運價上漲的影響。企業主管和分析師表示，物價上漲的情況將延續至明年。

P&G也未能倖免於這些衝擊，預估本年度支出約23億美元，高於先前預測的19億美元，主要是原物料成本上揚，以及柴油和能源價格上漲，還表示這些問題短時間內不會緩解。

旗下擁有Activa優格和Evian礦泉水等產品的達能，19日維持今年度財測展望，承諾藉由提高生產率和漲價來保護營業利潤，同時警告說，明年通膨壓力將加大。達能財務長伊瑟表示：「就像產業內外的所有人一樣，我們看到全面通膨壓力。一開始是原物料成本通膨提高，接著演化為廣泛的限制影響我們在全世界許多地方的供應鏈。」

愛立信同日表示，全球供應鏈問題仍將是一大障礙。執行長鮑毅康表示：「在第3季末，我們經歷供應鏈受擾對銷售產生一些影響，這類問題將繼續構成風險。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

供應鏈 加州 美國

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