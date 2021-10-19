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土耳其總統聲勢跌 分析：2023在野陣營最好時機

中央社安卡拉19日專電
土耳其民調顯示，總統厄多安聲勢處在低檔。(美聯社)
土耳其民調顯示，總統厄多安聲勢處在低檔。(美聯社)

土耳其民調顯示，總統厄多安聲勢處在低檔；分崩離析的在野陣營加緊整合，盼複製兩年前巿長選舉的勝利。分析認為，若經濟沒起色，2023年大選厄多安恐在第2輪投票落敗。

距土耳其下一場總統和國會大選還有約20個月，民調顯示，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）和執政的正義發展黨（AKP）日益失去優勢，有的民調結果甚至認為AKP和右翼民族主義盟黨民族行動黨（MHP）組成的人民聯盟（People's Alliance）在兩場重要選舉中恐雙雙落敗。

報導中東新聞的Al-Monitor網站以「土耳其在野陣營會白白浪費擊敗厄多安的絕佳機會嗎？」報導指出，儘管各別候選人中，厄多安目前民調仍高居第一，但若經濟繼續毫無起色，他可能在第2輪投票中敗北。

安卡拉研究機構MetroPOLL創辦人森佳爾（Ozer Sencar）17日公布最新調查結果顯示，49.8%受訪者認為厄多安將輸掉下一場總統選舉，44.1%認為他會贏。此一民調結果認為他會輸的比例高於認為他會贏的比例，這還是第一次。

撰寫報導的記者扎曼（Amberin Zaman）寫道：「厄多安孜孜矻矻築起的恐懼之牆看起來已搖搖欲墜。」

曾受AKP青睞的ORC民調公司10月調查結果顯示，僅11%的Z世代選民（1997至2005年次）表示會投給AKP，多達兩倍的比例表示會投最大在野黨、左翼的共和人民黨（CHP）。報導指出，「長期分崩離析的土耳其在野陣營從不曾如此逢其時」、「在野黨之間達成了正義發展黨來日無多的普遍共識」。

扎曼認為，如果在野陣營運作得宜、如果厄多安沒有採取諸如推遲大選、作票或開啟戰爭等激烈手段，則他和執政黨可能得下台一鞠躬。不過，厄多安對手們也不該高興得太早，畢竟八字還沒一撇。

也有小道消息在厄多安健康上作文章，說他可能沒等到投票身體就會出狀況，不過這種說法近年來已經傳過好幾回。67歲的他正對非洲進行4天3國訪問，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，這是他今年第8場外訪。

反對黨無法團結向來是厄多安最大優勢。CHP、右翼民族主義政黨好黨（Iyi Party）、親庫德族的左翼人民民主黨（HDP），以及數個較小伊斯蘭主義或自由派團體罕見合作的結果，已在巿長選舉中證明可以拉AKP下馬，例如2019年首都安卡拉、第一大城伊斯坦堡都因此「變天」。

2023年反對陣營也想要複製此一致勝絕招，檯面下談判早已展開，這麼做可能讓他們在下一場國會大選出奇制勝。那麼，總統選戰呢？

土耳其政體於2018年由議會制改為總統制，總統大權獨攬，因此，擊敗厄多安才可能使得安卡拉政壇發生有意義改變。這意味反對陣營必須整合出贏面最高的單一候選人。但是在這一點上，目前看來依舊混沌不清。

可能也因為如此，MetroPOLL民調發現，22%合格選民表示還不知道會把票投給誰。倒是AKP加上盟黨MHP目前一共還可拿下近半的46%選票。

好黨黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）也在最可能擊敗厄多安候選人名單上，支持度僅次於排頭的伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）和安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）。不過阿克謝納爾已經宣布不選總統。

反對陣營正計劃著一旦掌權，會將政體恢復為議會制。報導說，阿克謝納爾其實志在屆時能夠擔任總理。

CHP自1999年起在野迄今。黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）表示，兩名黨籍巿長伊瑪莫魯和亞瓦許都該留在原位，表面理由是假如他們辭職選總統，朝小野大的兩個巿議會將會選出親AKP人馬予以取代，但其實基里達歐魯想親自上陣選總統的態勢已日益明顯。

72歲基里達歐魯和51歲伊瑪莫魯間的矛盾讓親執政黨媒體見獵心喜。跟厄多安一樣出身黑海地區的伊瑪莫魯有可能挖走一些AKP黑海選票。同時，2019年伊斯坦堡巿長選舉已經證明，倘若庫德族領袖登高一呼，伊瑪莫魯將會獲得庫德族人支持。

伊瑪莫魯是過去20年以來選贏厄多安的政壇第一人，而且因為2019年伊斯坦堡巿長「重選」，他還贏了兩次、越選越贏。

基里達歐魯能夠力壓反對勢力群雄而親自出馬？厄多安會不會無論如何都想繼續掌權，這種情況可以如何去避開？相關政治形勢演變讓20個月後的選舉越來越有看頭。

民調 投票 民主黨

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