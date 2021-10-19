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杜魯多向原住民社區致歉 「當時不應去度假」

中央社加拿大坎路普斯18日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多(右)訪問坎路普斯市並向原住民頭目致意，對於沒有盡快造訪當地致歉。(美聯社)
加拿大總理杜魯多(右)訪問坎路普斯市並向原住民頭目致意，對於沒有盡快造訪當地致歉。(美聯社)

加拿大卑詩省坎路普斯市（Kamloops）的天主教寄宿學校遺址今年5月發現215具原住民兒童遺骸，震驚全國。總理杜魯多今天訪問坎路普斯，對於沒有盡快造訪當地致歉。

今年9月30日是加拿大史上第一個國定的「全國真相與和解日」，杜魯多（Justin Trudeau）當時沒有回應原住民組織對他的邀請走訪坎路普斯，而是與家人一起度假，他因此受到強烈批評。

他在記者會表示：「當天沒有人在討論真相與和解，而是在討論我，這要算在我頭上，我負起全責。」

他說：「我今天在此要說的是，我希望幾周前就來到這裡，我深深感到後悔。」

5月以來，加國陸續在幾所原住民寄宿學校遺址挖出千餘具孩童遺骸。原住民部落Tk'emlups te Secwepemc酋長卡西米爾（Rosanne Casimir）說：「有關無名塚的駭人發現能獲得加拿大元首本人重視與慰問，這一刻等待已久。」

她說，她的部落對於杜魯多9月30日那天未參加活動一事感到「震驚、憤怒、悲傷和質疑」。她又表示：「今天要採取一些積極步驟，糾正錯誤。」

原住民 杜魯多 加拿大

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