LINE讓中國看個資 調查出爐：未顧及對中風險

通訊軟體LINE於3月被發現允許中國相關業者查看使用者個資，母公司成立第三方委員會調查，昨天公布調查報告。(本報系資料照片)

通訊軟體LINE 於3月被發現允許中國 相關業者查看使用者個資 ，母公司成立第三方委員會調查，昨天公布調查報告指出，LINE缺乏經濟安保概念，未顧及個資可能外洩中國政府的風險。

日本放送協會（NHK）、共同社、產經新聞等各媒體報導，LINE的母公司Z控股公司（Z Holdings）成立第三方委員會調查LINE的個資管理等問題，委員會昨天公布最終調查報告。

調查報告指出，雖然實際上並沒有因此洩漏情報，但LINE未顧及中國政府可強制向企業收集情資的風險，允許中國相關公司業者查看用戶個資，缺乏經濟安全保障上的顧慮，是「極度不適當」。

另外，LINE將用戶照片與影片等檔案保存在韓國的數據中心，卻對日本中央政府謊稱「日本用戶的數據保存在日本國內」，這項行為「不適當」。

委員會提出的改善措施，包括LINE、Z控股公司集團以及其母公司軟銀（Softbank），都應設置經濟安保與保護個資的負責人、建構監督體系；籲請Z控股公司設置專家會議，統籌管理遵守國內外法令；並對可查看用戶個資的國家與地區制定相關規定等。

LINE公司在今年3月被發現，委託系統管理的中國相關業者有4名技術人員可查看保管在日本國內伺服器的LINE用戶個資。

此外，使用者的照片、影片，與行動支付「LINE Pay」的交易紀錄等資料，被保存在韓國的數據中心。

LINE在事後才取消從中國查看用戶個資權限、結束部分委託給中國的業務，並將保存在韓國的資料等陸續轉移回日本，預計2024年完成轉移。