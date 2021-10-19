日眾院選戰開跑 執政聯盟拚過半 聚焦經濟、抗疫政策

曾任日本內閣疫苗大臣的河野太郎（中），19日在眾議院改選活動起跑第一天，在東京與選民擊拳互動。（路透）

日本 19日發布第49屆眾議院選舉公告，在本月31日投票日前展開為期12天的選戰。來自九個政黨及無黨籍的約1050名候選人，將競逐289個小選區及176個比例代表議席，合計465席。首相岸田文雄希望自己的新冠對策和改善貧富差距等經濟政策獲得選民認可，反對黨則共推候選人，希望削弱自民黨與公明黨執政聯盟的權力。

岸田承諾實現經濟成長並將財富重新分配給中產階級，共同社報導，這是對前首相安倍晉三經濟政策「安倍經濟學」的修正。安倍經濟學挨批提高企業利潤和股價，卻未能使工資上漲。

岸田在福島縣發表首場競選演講時說：「我們會以薪水和收入增加的形式，把經濟成長的果實分配給大家。我們會透過實現成長與分配的良性循環，為日本開創新頁。」

包括最大在野黨立憲民主黨在內的反對派主張，消費稅稅率應從目前的10%調降，並讓富人和企業繳更多稅。這顯然針對岸田曾承諾調高資本利得稅、後來態度急轉彎一事。

立民黨黨魁枝野幸男在日本西部保守派大本營島根縣松江市對選民說：「沒有分配就沒有成長，我們需要你們授權來改變政治。」

這是自2017年10月以來，時隔四年再次舉行眾院 選舉。岸田與公明黨黨魁山口那津男設定的選戰目標為執政黨獲得過半數、233個議席，這與眾院解散前自民、公明兩黨合計305席相比，是調降了勝選標準。在野黨中立民、共產、國民民主、令和新選組和社民五黨在213個選區統一推舉候選人。約130個選區實際上是由執政聯盟與在野聯盟的候選人對決。

由於這是新冠疫情 爆發後首次全國大選，往後的抗疫對策和經濟重建成為主要議題。岸田承諾，為了抗疫將確保病床並制定大規模經濟對策。岸田曾說，總值「數十兆日圓」的疫情振興方案將在年底前擬定完成。公明黨主張向全體18歲以下兒童發放相當於10萬日圓（約876美元）的補貼。