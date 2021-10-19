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英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

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英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

中央社倫敦19日綜合外電報導
英國首相強生。(美聯社)
英國首相強生。(美聯社)

英國首相強生（Boris Johnson）透過媒體專訪表示，儘管倫敦和北京關係緊繃，但他無意「排華」，英國也不會將所有中國投資「拒於門外」。

法新社報導，由於英國曾批評中國鎮壓維吾爾族、將專制之手伸入香港，加上近年當局指控中方從事間諜活動，並禁止中國電信巨擘華為參與其5G網路建設，英中關係早已惡化。不過，強生仍堅稱，「我絕對沒有『排華』，差得遠了。中國是個偉大國家，也是偉大文明。」

影片來源：YouTube Bloomberg Politics

強生於18日晚彭博刊出的訪問中表示，「我不會告訴你，英國政府將把來自中國的所有提議拒之門外。」

他說，「中國在我們的經濟生活中占了巨大部分，而且...在我們的有生之年，都將會如此。」

強生指出，「不過，這並不代表我們應該『天真』地看待關鍵國家基礎設施問題——你提到核電廠和5G技術——任何政府都會合理關切這些議題」。

強生認為，英國將對北京抱持「謹慎」態度。英方雖稱中國為「體制競爭對手」（systemic competitor），但中國也是應對氣候變遷等國際問題的關鍵參與者。

強生補充說：「處理關鍵國家基礎設施以及來自中國的外國直接投資（FDI）時，我們應該格外謹慎...那就是為什麼我們制定了一些現行法律。」

儘管英國與澳洲、美國簽訂的AUKUS防務協議引發緊張局勢，且該協議被視為對中國在印度太平洋區域崛起的回應，強生仍堅稱，英中貿易關係將持續成長。

「儘管存在種種困難，儘管我們就達賴喇嘛、香港局勢或維吾爾人進行了艱難的對話——我們將繼續堅持自己的觀點——與中國的貿易長時間以來繼續擴大。」

英國稍晚將公布總額97億英鎊（約134億美元）的外國投資計畫，以支持綠色經濟成長。聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）下月將在蘇格蘭登場。

中國 英國 投資

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