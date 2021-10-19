心態還年輕 95歲英女王拒絕年度老人獎

「年度老人獎」想頒獎給95歲的英國女王伊麗莎白二世，但收到「可愛的回信」拒絕。(美聯社)

高齡95歲的英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）登基將近70載，但她的幕僚透露，女王認為自己心態依舊年輕，還不到被頒發「年度老人獎」（Oldie of the Year）的年紀。

這項半開玩性質的獎項曾頒發給奧斯卡得主、諾貝爾獎 得主，甚至英女王2002年以高齡101歲逝世的母親也曾獲頒。主辦單位已與女王聯繫，想知道她是否願意接受這個獎項。

「年度老人獎」主席、廣播員布蘭德瑞斯（Gyles Brandreth）說，他們收到「可愛的回信」，信中充滿女王極其溫暖的最佳祝福，但拒絕了提議。

女王私人助理秘書賴英貝克（Tom Laing-Baker）表示：「女王陛下認為年齡由心態決定，因此女王認為她並不符合相關得獎標準，希望你們能找到更值得的受獎人。」

女王追隨丈夫菲立普親王 （Prince Philip）的步伐，他在10年前也曾婉拒這個獎項。菲立普親王於今年4月過世，享耆壽99歲。

「年度老人獎」由英國老人月刊Oldie Magazine主辦，這個獎項頒發給對大眾有貢獻的老年人，已有29年歷史。

儘管女王拒絕拿獎，今年的「年度老人獎」仍有王室成員身影，因為女王的兒媳卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）將擔任頒獎人。