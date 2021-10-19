我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

獅子大開口 海地黑幫綁架17美國人 每人勒贖100萬

心態還年輕 95歲英女王拒絕年度老人獎

中央社倫敦19日綜合外電報導
「年度老人獎」想頒獎給95歲的英國女王伊麗莎白二世，但收到「可愛的回信」拒絕。(美聯社)
「年度老人獎」想頒獎給95歲的英國女王伊麗莎白二世，但收到「可愛的回信」拒絕。(美聯社)

高齡95歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）登基將近70載，但她的幕僚透露，女王認為自己心態依舊年輕，還不到被頒發「年度老人獎」（Oldie of the Year）的年紀。

這項半開玩性質的獎項曾頒發給奧斯卡得主、諾貝爾獎得主，甚至英女王2002年以高齡101歲逝世的母親也曾獲頒。主辦單位已與女王聯繫，想知道她是否願意接受這個獎項。

「年度老人獎」主席、廣播員布蘭德瑞斯（Gyles Brandreth）說，他們收到「可愛的回信」，信中充滿女王極其溫暖的最佳祝福，但拒絕了提議。

女王私人助理秘書賴英貝克（Tom Laing-Baker）表示：「女王陛下認為年齡由心態決定，因此女王認為她並不符合相關得獎標準，希望你們能找到更值得的受獎人。」

女王追隨丈夫菲立普親王（Prince Philip）的步伐，他在10年前也曾婉拒這個獎項。菲立普親王於今年4月過世，享耆壽99歲。

「年度老人獎」由英國老人月刊Oldie Magazine主辦，這個獎項頒發給對大眾有貢獻的老年人，已有29年歷史。

儘管女王拒絕拿獎，今年的「年度老人獎」仍有王室成員身影，因為女王的兒媳卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）將擔任頒獎人。

英國女王 菲立普親王 諾貝爾獎

上一則

染疫死亡數再創新高 俄羅斯擬停止上班一周

下一則

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

延伸閱讀

氣候變遷危機 英女王罕見批各國元首「光說不做」

氣候變遷危機 英女王罕見批各國元首「光說不做」
艾美獎／「柴契爾夫人」、「菲立普親王」獲獎

艾美獎／「柴契爾夫人」、「菲立普親王」獲獎
父子最後對話…查理王儲安排慶生 菲立普親王回應引鼻酸

父子最後對話…查理王儲安排慶生 菲立普親王回應引鼻酸
維護英女王尊嚴 菲立普親王遺囑將保密90年

維護英女王尊嚴 菲立普親王遺囑將保密90年

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。（Getty Images）

金正恩旁的怪人是誰？緊身衣引注目 網笑「人間砲彈」

2021-10-13 19:08
真子因為長期承受一系列的輿論「誹謗中傷」，經由醫師診斷罹患「複雜性PTSD」（複雜性創傷後壓力症候群），真子日常生活中出現明顯的焦慮和恐慌、精神無法集中、深沉的悲觀無力感，身心無法負荷。 (歐新社)

日本社會集體公婆化「真子公主結婚」的世論破壞風波

2021-10-14 20:03
凱特身為大嫂又是未來英國王后，卻有自己的理由無心和小叔之妻混熟。（路透資料照片）

梅根、凱特好不起來 婚禮大吵 原因竟出在凱特這問題

2021-10-18 17:15

超人氣

更多 >
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣

想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%