我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷任總統悼念鮑爾辭世 感念他愛國為後人開路

真的有瀏海！全新MacBook Pro挑戰視覺與運算能力極限

就業市場惡化 南韓年輕人投入加盟事業當老闆

陳律安
新冠疫情導致年輕人的就業市場惡化，愈來愈多20-39歲的南韓青年投入連鎖加盟事業。 歐新社
新冠疫情導致年輕人的就業市場惡化，愈來愈多20-39歲的南韓青年投入連鎖加盟事業。 歐新社

在新冠疫情導致年輕人的就業市場惡化之際，愈來愈多20-39歲的南韓青年正投入連鎖加盟事業，包括韓式炸雞餐館和便利商店，都迎來一波年輕人的加盟潮。

韓媒Pulse News報導，截至今年9月，加盟南韓連鎖韓式炸雞業者橋村炸雞的店主中，58%為20-39歲的青年，在今年新開設的280家門市中，57%（160家）都是由未滿40歲的年輕人經營。

南韓便利商店業者GS25和CU，也已出現年輕店主的加盟潮；今年1-9月加盟GS25體系的店主，逾38%為20-39歲的青年。截至今年8月的CU加盟店主裡，近29%為20-39歲的青年。便當連鎖店Bon Dosirak也說，超過44%的新開設門市都是由年輕人經營。

加盟事業擁有創造就業和貢獻經濟成長的龐大潛力。南韓產業通商資源部的數據顯示，加盟事業在止於6月底的一年內的銷售額達122兆韓元（1,027億美元），相當於南韓國內生產毛額（GDP）的6.4%。該產業共聘僱133萬名勞工，占勞動人口4.7%。

截至去年底，南韓加盟品牌的數量為6,847個，年增12.5%，為歷來最大增幅，且可望進一步成長。

南韓 就業 疫情

上一則

歐盟累計出口逾10億劑COVID-19疫苗 擬再捐5億劑

下一則

「魷魚遊戲」可怕模仿潮 小學生毆同學、青少年攻擊行人

延伸閱讀

裘莉出書獻大愛 小布和「她」搭檔

裘莉出書獻大愛 小布和「她」搭檔
日本這碗咖哩飯 南韓網友痛批、北韓官媒也加入罵戰

日本這碗咖哩飯 南韓網友痛批、北韓官媒也加入罵戰
日韓廉航低價搶客

日韓廉航低價搶客
鬼怪拍攝地、童話壁畫村 南韓官方也推薦的仁川景點

鬼怪拍攝地、童話壁畫村 南韓官方也推薦的仁川景點

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。（Getty Images）

金正恩旁的怪人是誰？緊身衣引注目 網笑「人間砲彈」

2021-10-13 19:08

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人

不介意男友矮17公分 她第一眼被電到：我要這個人
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯