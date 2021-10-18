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馬拉拉發表公開信 要求神學士讓阿富汗女孩上學

中央社喀布爾18日綜合外電報導
中學時遭強硬派伊斯蘭主義組織神學士巴基斯坦分支槍擊受傷的諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai，圖），要求8月取得阿富汗政權的神學士讓當地女孩恢復就學。美聯社
中學時遭強硬派伊斯蘭主義組織神學士巴基斯坦分支槍擊受傷的諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai，圖），要求8月取得阿富汗政權的神學士讓當地女孩恢復就學。美聯社

中學時遭強硬派伊斯蘭主義組織神學士巴基斯坦分支槍擊受傷的諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），要求8月取得阿富汗政權的神學士讓當地女孩恢復就學。

法新社報導，神學士（Taliban，另譯塔利班）一個月前下令阿富汗中學男生重返校園上課，但中學女生則仍不准返校。神學士曾稱，一旦確定安全無虞，並依照他們對伊斯蘭教法詮釋實行較嚴格性別隔離措施，就會允許女孩到校就學。但許多人抱持懷疑。

現年24歲的女性受教權運動家馬拉拉和數名阿富汗女權人士昨天發表聯名公開信，寫道：「致神學士當局…請逆轉實際上禁止女孩受教育的命令，並立即重新開放女孩上中學。」

馬拉拉等人還呼籲穆斯林國家領袖向神學士清楚說明，「宗教不能合理化阻止女孩上學的行為」。他們指出：「阿富汗如今是世上唯一禁止女孩受教育的國家。」

聯名者包括在美國支持的阿富汗上任政府當中擔任人權委員會主席的艾克巴（Shaharzad Akbar）。他們並要求20國集團（G20）國家領袖為一項阿富汗兒童教育計畫提供緊急資助。

這封公開信伴隨一份請願書，截至今天已獲得64萬多人簽名支持。

馬拉拉2012年在家鄉史瓦特河谷（Swat Valley）搭乘校車時，遭到阿富汗神學士分支巴基斯坦神學士運動（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的好戰分子槍擊。

神學士 阿富汗 教育

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