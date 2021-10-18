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義國民眾抗議職場疫苗護照 警方動用水砲驅離

中央社羅馬18日綜合外電報導
義大利民眾為抗議政府強制推動職場疫苗通行證，發起為期3天的示威活動。警方今天動用水砲和催淚瓦斯，驅離東北部港口城市的里雅斯特（Trieste）的抗議群眾。歐新社
義大利民眾為抗議政府強制推動職場疫苗通行證，發起為期3天的示威活動。警方今天動用水砲和催淚瓦斯，驅離東北部港口城市的里雅斯特（Trieste）的抗議群眾。歐新社

義大利警方今天動用水砲和催淚瓦斯，驅離東北部港口城市的里雅斯特（Trieste）的抗議群眾。民眾為抗議政府強制推動職場疫苗通行證，發起為期3天的示威活動。

法新社報導，群眾自15日開始發動示威、擋住港口入口，抗議政府推行「綠色通行證」（Green Pass）。18日數十名配備鎮暴裝備的警察，力抗逗留在現場的數百名示威者與港口工人。

示威者高呼，「自由，自由！」；還有人向警察大喊：「我們不暴力，放下你們的盾牌。」

僵持數小時後，警方成功讓入口開放，並將示威者趕往鄰近的停車場。群眾接著又從停車場遊行至市中心。

義大利艾吉新聞社（AGI）報導，超過千名群眾參與15日下午在里雅斯特主要廣場舉行的靜坐示威活動。

碼頭工人雖然可以免費篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病），仍在15日發起罷工。他們的抗議活動還吸引外地民眾加入。

「綠色通行證」可證明持有人已接種疫苗、採檢陰性或近期曾染疫康復，義大利政府從15日起強制規定所有職場勞工均須持有。

這項新規在全國掀起一波抗議，但大多規模不大，且未引發混亂。

在15日抗議高峰期，的里雅斯特港口聚集了超過6500名示威民眾。

目前義大利12歲以上民眾的疫苗覆蓋率已超過85%，這些人至少都已施打一劑疫苗，可領有綠色通行證，但仍有多達300萬名勞工尚未接種疫苗。

義大利民眾為抗議政府強制推動職場疫苗通行證，發起為期3天的示威活動。警方今天動用...
義大利民眾為抗議政府強制推動職場疫苗通行證，發起為期3天的示威活動。警方今天動用水砲和催淚瓦斯，驅離東北部港口城市的里雅斯特（Trieste）的抗議群眾。歐新社

疫苗 義大利 警察

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