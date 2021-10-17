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威廉王子頒「為地球奮鬥獎」5組得獎人獲137萬美元

中央社／倫敦17日綜合外電
威廉和凱特出席「為地球奮鬥獎」首屆頒獎典禮。(美聯社)
威廉和凱特出席「為地球奮鬥獎」首屆頒獎典禮。(美聯社)

英國王室頻頻抨擊各國領袖在氣候變遷危機上光說不練之際，威廉王子創設的為地球奮鬥獎首屆頒獎典禮今天登場，入圍者橫跨5大洲，包含印度少女以及中國空氣清淨應用程式等。

透過電視轉播的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）將頒出5組國際得獎者，每組可以獲得100萬英鎊（約137萬美元）獎金。

知名自然學家艾坦勃勞（David Attenborough）將出席典禮，酷玩樂團（Coldplay）和紅髮艾德（Ed Sheeran）等人則會登台演唱。

在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場的聯合國氣候峰會COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議）前夕，威廉王子希望透過「為地球奮鬥獎」協助對抗氣候變遷，他並稱入圍獎項者為「創新者、領袖和遠見者」。

威廉王子告訴英國廣播公司（BBC）：「（COP26）上不能再只有高談闊論而無足夠的行動，這就是為什麼為地球奮鬥獎如此重要，因為我們正在努力創造行動。我希望這個獎能激勵許多身居要職者（作為）更進一步，並真正開始付諸實踐。」

「為地球奮鬥獎」五大領域包含保護和恢復自然風貌、攜手讓空氣變得更潔淨、讓海洋生機盎然、建造無廢的世界、共同解決氣候問題。

本屆入圍者橫跨五大洲，包含發明太陽能驅動熨衣車的印度少女、付費給民眾以修復自然生態系統的哥斯大黎加政府，以及義大利米蘭的惜食中心、巴哈馬的珊瑚替代計畫，和中國的空氣清淨應用程式等。

每組入圍者由專家從超過750個被提名者中選出，並將獲得企業協助，開發這些有望「修復地球」的計畫。

威廉王子曾於英國廣播公司訪談中批評富豪競相上太空之舉，並認為他們應該設法修復地球，他的父親查理王子也長年關注環保議題。

威廉王子的祖母、英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）日前則對各國領袖空談氣候變遷，但幾乎毫無作為表示惱火。

不過，王室是英國的大地主，包含用於狩獵和農業的蘇格蘭大片土地，引來一些環保主義人士批評王室成員對環境議題表裡不一。

電視節目主持人兼環保人士帕克漢姆（Chris Packham）上週末引領孩童遊行至白金漢宮，提交一份有超過10萬個簽名的連署書，要求女王恢復王室土地的自然地貌。

英國女王 威廉 入圍

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