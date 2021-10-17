捷克總統病況不明 訪台議長：可能援引憲法將其免職

捷克總統齊曼(中)1周前因病入住加護病房，至今狀況未明。(美聯社)

捷克總統齊曼1周前因病入住加護病房，至今不知狀況如何。對此，去年曾訪台的參議院議長維特齊表示，如果這種狀況持續，參院 可能援引憲法條款，以解除齊曼的總統職務。

路透社報導，現年77歲的齊曼（Milos Zeman）10日會見他的長期盟友、現任民粹總理巴比斯（Andrej Babis）後，隨即住進中央軍醫院（Central Military Hospital）的加護病房。

此後，齊曼的發言人與醫師皆拒絕對外說明病況，亦不清楚他需要休養多久才能康復。這位總統是否還能履行職責，外界完全不得而知。

齊曼的發言人奧夫查奇克（Jiri Ovcacek）14日表示，齊曼要求國會於11月8日召開大選過後的首次會議。同日，總統夫人告訴記者，齊曼的治療「需要時間」。

奧夫查奇克先前強調，儘管齊曼人在住院，他仍在持續溝通並關注國家狀態，「住院並未妨礙總統履行憲法職責」。

維特齊（Milos Vystrcil）15日則表示，如果齊曼的狀況持續不明，參院將不排除援引憲法條款，將他解除職務。

維特齊質疑，齊曼本人可能根本不知道總統辦公室在幹什麼，「總統可能所託非人」。

捷克總統是透過直接選舉產生。儘管政府掌握大部分行政權力，但總統是三軍統帥，可任命法官、中央銀行理事會理事等重要人員，還具有赦免權。

如果總統因喪失行使職權能力而解除職務，他的職責將交由多名官員暫代，主要是總理與眾議院議長（負責任命新總理）。

眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondracek）14日曾前往醫院探訪齊曼，事後他透露，「總統感覺好多了」。

位階僅次於總統的維特齊去年8月30日率領大約90人的訪問團抵台，展開6天訪問行程，成為捷克自1989年轉型為民主國家以來，最高層級的訪台代表團，這也象徵台灣 在歐洲的外交突破。他在立法院演講說出「我是台灣人」，引發熱烈迴響。

維特齊訪台後，立場親中的齊曼為平息中國當局的憤怒，還公開批評此舉是「幼稚的挑釁」。

隨著維特齊所屬政黨人民民主黨（ODS）在參院改選中拿下5席，立場友台的反對派在參院的主導地位也變得更加穩固。

今年7月，維特齊在推特發文宣布，捷克有意向台灣捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗 。捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗已於8月29日運抵台灣。