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日本眾院大選 全境選舉公報將不刊載候選人性別

中央社東京17日綜合外電報導
日本眾議院大選將不會在選舉公報上揭露性別。(美聯社)
日本眾議院大選將不會在選舉公報上揭露性別。(美聯社)

日本放送協會（NHK）報導，有關日本這次眾議院大選如何處理候選人性別，全境47個都道府縣的選舉管理委員會受訪時表示，將不會在選舉公報上揭露性別。

專家認為，「從讓LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者）的人們易於參選這一點來看是有意義的」。

有關眾議院大選的候選人性別處理方式，日本政府總務省針對比例代表候選人，取消在公報上刊載性別；去年7月針對單一選區選舉，也通知各都道府縣選舉管理委員會這樣的因應方式供地方參考。

就在這次眾議院大選舉行前，NHK透過位於各地的分台採訪47個都道府縣選舉管理委員會，看各地如何處理候選人性別。

結果47個都道府縣選舉管理委員會都表示，不會在選舉公報上刊載候選人性別。

上屆在2017年10月舉行的眾議院大選，大約有半數都道府縣選舉管理委員會在選舉公報上刊載候選人性別。

面對這樣的變化，熟悉選舉結構的日本東北大學研究所副教授河村和德說，作為社會趨勢，對個人資訊的保護已變得敏感，可以說選舉管理委員會已認為就算是候選人，也沒必要積極地提供有關性別等資訊。

河村說，現在是候選人可以自行透過網路進行宣傳的時代，宣傳主體已從過去的選舉管理委員會轉變成候選人自己；選民也有必要認知時代已改變，去判斷要投票給誰。

眾議院 日本 投票

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