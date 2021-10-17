野豬肆虐「永恆之都」 羅馬市長決選登場

羅馬市長參選人、中左翼前經濟部長嘉提葉里17日投下一票。(美聯社)

義大利 首都羅馬的民眾將於今、明兩天在市長選舉的第2輪決選中投下神聖的一票。這個飽受垃圾、交通和野豬問題困擾的「永恆之城」，開打一場激烈選戰。

為期2天的投票 開始前1日，羅馬剛舉行一場大型反法西斯示威活動，以抗議中右翼市長候選人疑似反猶太 、親法西斯的觀點。

民意調查結果顯示，中左翼前經濟部長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）可能在決選中擊敗右翼律師兼電台主持人米凱提（Nicola Michetti）。

現年55歲的米凱提因其去年撰寫的一篇文章上週被左翼報紙挖出，引來強烈批評。他在文章中寫道，納粹大屠殺比其他屠殺事件更受紀念，是因為猶太人「控制了銀行和一個能夠決定全球命運的遊說團體。」

今年稍早，米凱提還建議，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，民眾應使用羅馬式敬禮（Roman salute），因為這樣能夠避免接觸、較為衛生。不過這種敬禮方式普遍被視為法西斯主義的標準手勢。

在首輪投票中，米凱提拿下30%選票，而55歲的嘉提葉里則獲得27%選票。

一般預期，在決選中，嘉提葉里可望吸收來自獨立中間派候選人卡倫達（Carlo Calenda）和即將卸任市長拉吉（Virginia Raggi）的許多選票。他們兩人都在本月的首輪投票中遭到淘汰。

這場選戰的核心議題圍繞「羅馬的衰落」，包括老舊的公共運輸系統、堆積如山的垃圾危機，以及被垃圾吸引來的野豬。

除了羅馬之外，義大利還有60多城市與城鎮正舉行市長選舉，投票將於明天結束。

在首輪選舉中，右翼政黨在米蘭、那不勒斯（Naples）、波隆那（Bologna）等主要城市紛紛失利，表現相對較差。