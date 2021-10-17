「為何只有男孩擁未來」？ 阿富汗少女復學路渺茫

神學士新政府一個月前排除中學女生重返校園。(Getty Images)

阿富汗 少女阿梅娜的學校5月遭伊斯蘭國炸彈襲擊，儘管目睹多名同學喪命，她仍決心繼續讀書，然而，神學士 （Taliban，另譯塔利班）新政府一個月前排除中學女生重返校園，讓阿梅娜復學之路遙遙無期。

阿梅娜（Amena）在位於首都喀布爾 西部的家告訴法新社：「我想學習，和我的朋友見面，擁有光明前景，但現在我不被允許。這情況讓我感到糟糕。自從神學士來了，我非常難過且氣憤。」

阿富汗新的當權者神學士（Taliban）9月18日下令，男教師和13歲及以上男學生得以重返中學，延續因疫情和先前戰亂而中斷的學年，女教師和女學生則完全未被提起。

神學士後來表示，年齡較大的女孩可以回到多按照性別劃分的中學，另有報導稱在昆都茲省（Kunduz）有些女孩重返幾所高中。

聯合國兒童基金會（UNICEF）15日指出，神學士政府的教育部長表示，當局很快會公布一項允許所有中學適齡女孩復學的框架。

不過，就目前而言，包含首都喀布爾在內，阿富汗全國絕大多數女孩都被禁止上中學。在此同時，小學已經重新開放所有兒童就讀，婦女也可以上私立大學，只是他們的穿著和行動仍受到嚴格限制。

阿梅娜就讀的塞德舒哈達高中（Sayed Al-Shuhada High School）離她家不遠，5月一場炸彈襲擊奪走校內85人性命，受害者多為年輕女孩。

阿梅娜眼眶泛紅地說：「無辜的女孩被殺死。我親眼看見垂死和受傷的女孩。但我依舊想再次上學。」

阿梅娜本該是10年級學生，她最喜歡的科目是生物且夢想成為一名記者，但她說，現在「阿富汗毫無希望」。

阿梅娜的妹妹因學校遇襲而遭受創傷，阿梅娜偶爾會從探視妹妹的心理師學到些許知識，她的手足也會協助她在家自學。

阿梅娜表示：「他們說：『如果你不能上學就自己在家學習，未來就可以成為大人物』。我兄弟會帶故事書回家，我會閱讀它們，而且我總是看新聞。」

阿梅娜不明白為什麼男孩可以學習，而女孩不行。「社會一半由女孩組成，另一半由男孩組成。他們之間沒有區別。為什麼我們不能學習？我們不是社會的一部分嗎？為何只有男孩才能擁有未來？」

神學士政權20年前垮台後，女性教育取得進展；學校數量翻漲3倍，女性識字率幾乎翻了一倍來到30%，但這樣的改變主要僅限城市。

喀布爾一所中學的21歲教師哈薩尼（Nasrin Hasani）說：「阿富汗婦女在過去20年取得了巨大成就。」

但她也說，目前的情況「降低了我們和學生的士氣」，並質疑神學士不讓中學女孩回到校園的理由，「據我們所知，伊斯蘭教從未阻撓婦女受教和工作」。

哈薩尼表示，自己並未受到神學士任何的直接威脅；1996年至2001年的殘暴神學士政權不允許女性在無人陪伴下離開家門，哈薩尼希望如今的他們會「略有不同」。

在神學士下令前，基於安全考量化名為柴納布（Zainab）的12歲阿富汗女孩熱愛上學，當男孩們上個月回到學校時，她帶著「糟糕的感覺」看向窗外，她說：「顯然地，事情一天比一天糟。」

柴納布16歲的姐姐化名為馬拉萊（Malalay），她淚流滿面地說，自己「感到絕望和恐懼」，她現在幫忙打掃房子、洗碗、洗衣服，以打發時間。

馬拉萊夢想促進女性權利，並公開反對剝奪她權利的男性；她說：「我應有權利上學並讀大學。如今，我所有的夢想和計畫都被埋葬了。」