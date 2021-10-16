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脫北者迷昏邊境守衛 金正恩下令捉拿叛徒

中央社首爾16日綜合外電報導
北韓最高領導人金正恩。(美聯社)
北韓最高領導人金正恩。(美聯社)

韓媒報導，北韓有一家四口人下藥迷昏邊界守衛後逃到中國，最高領導人金正恩親自下令，「不計一切代價捉拿國家叛徒，嚴懲不貸，殺雞儆猴」。

由脫北者經營的南韓新聞網站「每日北韓」（Daily NK）報導，這一家人居住在鄰近中國邊界的兩江道金亨稷郡，他們在10月1日清晨跨越邊界，渡過鴨綠江進入中國。

消息人士透露，這件事一路沿著指揮體系向上呈報，金正恩次日下令追捕這家人。北韓國家保衛省為了追捕他們忙到焦頭爛額，並請求中國當局合作。

金正恩親自下令抓人的原因是，這一家人在寒冷天氣中，向邊境守衛下藥，得以成功渡河。

當地邊境守衛是這戶人家的常客。這家人在1日凌晨，將混有安眠藥的碳酸飲料和麵包，送給一位與他們關係特別好的執勤上士與同一晚一起值班的部屬。

由於這家人透過走私維生，熟知前往中國的路線與巡邏官兵出沒地點，因此渡河並不困難。

就在邊巡人員發現出事之後，情勢轉趨緊張。邊巡人員立刻上報國家保衛省，金正恩第2天親自發布命令表示：「不計一切代價捉拿國家叛徒，嚴懲不貸，殺雞儆猴。」

金正恩也譴責，對士兵下藥的行為「嚴重傷害軍民關係」，並要求對住在邊境的居民進行全面思想審查。

國家保衛省已經向在中國境內的特工交付逮捕這一家人的任務，並要求中方合作，同時發函給中國公安和邊境巡邏部門。但消息人士指出，中方不太配合，因為北京當局似乎擔心遣返脫北者會招致國際譴責。

消息人士透露，遭下藥迷昏的上士隨即被關入禁閉室並接受偵訊。

中國 金正恩 邊境

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