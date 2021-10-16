巴西總統否決免費衛生棉法案 遭控厭女情結

巴西民眾抗議總統波索納洛（Jair Bolsonaro）否決一項要讓數百萬女性免費取得衛生棉的法案，在衛生棉上寫著「波索納洛下台」。(美聯社)

巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）否決一項要讓數百萬女性免費取得衛生棉的法案，引發抗議聲浪，他也被控有厭女情結。

巴西數百萬貧窮女性在月事期間，難以取得甚至無法取得女性衛生用品。

法新社報導，#免費擁有經期（#LivreParaMenstruar）的標籤，在社群媒體 已流傳一星期，多位名人公開批評波索納洛在10月7日否決這項法案。

推動法案的左翼議員阿瑞斯（Marilia Arraes）說：「波索納洛否決法案，完全展現出他的厭女情結。我們不能沉默，這事關眾多女性的尊嚴。」她希望能在國會推翻波索納洛的否決。

巴西知名歌手吉貝托吉爾（Gilberto Gil）的女兒、歌手布蕾塔吉爾（Preta Gil）在IG發文：「我們生活在哪個世紀？為什麼我們必須為這麼明確的事情奮戰？我們女性又一次沒有獲得尊重。經期貧窮問題已經在我們國家存在許多年了。」

波索納洛14日在每周臉書演說中表示，如果他的否決被推翻，他將不得不「設法」為這個提案籌措經費。

這項法案是要嘉惠500萬名女性，尤其是貧窮地區的學生與囚犯。

波索納洛稱，法案沒有說明經費來源，如果法案通過，他將被迫「從衛生或教育預算中挪出經費」。「我不會加稅，或為此增加新的收稅名目。」

除此之外，波索納洛因為抗疫不力面臨國會指控。

路透社報導，巴西參議院針對政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間的應對措施展開調查，將在下週提出最終報告。

領導調查的參議員卡列洛斯（Renan Calheiros）昨天表示，報告將建議對波索納洛提起11項刑事罪名指控，但他很有可能不會面臨審判。

卡列洛斯接受電台訪問時說，在4月展開的調查已蒐集到證據，顯示波索納洛應該被正式控告對原住民實施種族滅絕、瀆職、濫用公款、違反衛生措施、煽動犯罪，以及偽造私人文件等罪名。

波索納洛本人在2020年7月染疫。他在疫情期間的作為包括反對實施封城、宣傳未經證實的療法、對疫苗存疑，以及淡化疫情嚴重性等。

他因為抗疫不力而支持度大跌。巴西至今有超過60萬人死於疫情，僅次於美國 。