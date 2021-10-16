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英跨黨派領袖向遇刺議員致哀 籲加強民代維安

中央社英國濱海利鎮16日綜合外電報導
想過首相強生（Boris Johnson）和在野工黨領袖施凱爾（Keir Starmer，左二）今天來到案發地點獻花致哀。(美聯社)
想過首相強生（Boris Johnson）和在野工黨領袖施凱爾（Keir Starmer，左二）今天來到案發地點獻花致哀。(美聯社)

首相強生等英國跨黨派政界領袖今天來到保守黨國會議員艾默斯昨天遇刺身亡地點致哀。由於這是英國僅5年多來第2位國會議員在會晤選民時遇害，引發同僚要求加強維安。

美聯社報導，69歲的艾默斯（David Amess）自1983年起擔任國會議員，他昨天中午在倫敦東方約62公里濱海利鎮（Leigh-on-Sea）的一所教堂會晤選民時，遭到一名男子持利刃刺中多次，傷重不治。

包括強生（Boris Johnson）、英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）、在野工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）、無黨派下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）和英國其他政治人物、警界領袖及社會人士，今天都來到案發地點獻花致哀。

路透社報導，強生附上的手寫字條寫道：「追憶國會議員艾默斯先生，一位優秀議員及備受愛戴的同僚暨友人。」他在離開前還與施凱爾並肩默哀。

2016年，工黨國會議員柯克斯（Jo Cox）也是在選區小鎮走訪時遭到極右派極端分子殺害。在英國國會議員的主要工作地點倫敦國會大廈西敏宮（Palace of Westminster），有武裝警察巡邏；但當他們拜訪選民時，通常並無警力保護。

保守黨國會議員艾伍德（Tobias Ellwood）指出，與民眾接觸雖是議員工作至關重要部分，但現在國會議員間已瀰漫不安全感，因此呼籲暫停與選民會晤。

英國政壇人士紛紛表示，艾默斯遇刺案是對民主的攻擊。巴特爾也在致哀後說：「他是在從事熱愛的工作、以民主選出的代表身分服務自己選民時遇害。這種行為當然絕對是錯的，我們不能讓它阻礙我們運作良好的民主。」

巴特爾在發布的一支短片中還表示，她已召集國會議長、警務和情治單位一同開會，以「確保實施一切必要措施來保障國會議員安全，好讓他們能夠以民選的民主議員身分繼續盡自身職責」。

英國 工作 倫敦

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