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北韓一家人迷昏士兵叛逃 金正恩親令不計代價抓回嚴懲

編譯周辰陽／即時報導
脫北者經營的南韓網媒報導，北韓日前發生一個4口之家下藥迷昏當地邊境衛兵後叛逃中國大陸，惹得國家領導人金正恩親自下令國家保衛省動員抓人。(美聯社)
脫北者經營的南韓網媒報導，北韓日前發生一個4口之家下藥迷昏當地邊境衛兵後叛逃中國大陸，惹得國家領導人金正恩親自下令國家保衛省動員抓人。(美聯社)

由脫北者經營的南韓網媒Daily NK日前報導，北韓一個4口之家下藥迷昏當地邊境衛兵後叛逃中國，國家領導人金正恩親令國家保衛省不計代價追捕「國家叛徒」，「嚴厲懲罰他們以儆效尤」。

報導稱北韓兩江道（Yanggang Province）的一位消息人士透露，這一家4口是金亨稷郡（Kimhyongjik County）的居民，趁著1日凌晨的邊境巡邏空檔，成功越過鴨綠江進入中國大陸。此事一路沿著指揮體系向上呈報，金正恩隔天就親令追捕。

消息人士表示，金正恩親自要求抓人的原因在於這家人給邊境衛兵下了安眠藥，並利用他們不省人事之際過河。

據悉，當地邊巡人員常去這一家人的住處作客，他們則計畫給一位關係特別好又值班的上士下藥。這家人得知上士將於1日凌晨值班，預先準備好摻了安眠藥的飲料與麵包，送給當天造訪他們家的上士與當晚一同值班的部屬。也因為這家人透過走私維持生計，知道前往中國大陸的全部途徑與巡邏官兵出沒地點，因此過河的難度並不大。

就在邊巡人員一想通出事了之後，情勢轉趨緊張。此事立刻層層上報國家保衛省，金正恩就在隔天親自發布命令，「抓到國家的叛徒，嚴厲懲罰他們以儆效尤，不計任何代價」，還在命令譴責對士兵下藥是「嚴重傷害軍民關係」的行為，並要求邊境一帶居民接受全面思想審查。

報導指出，國家保衛省甚至正式行文中方請求合作。被下藥的上士立刻坐牢與接受偵訊，證稱這一家人不只財務寬裕、謀生也沒太大困難，更是一個沒有非法越界者、叛逃親屬或勞改罪犯家人的「革命家庭」，但他們最近開始抱怨沿著邊境架設的水泥牆與高壓電線，稱他們如果再也不能走私的話，就「沒有希望」了。

邊境 金正恩 中國

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