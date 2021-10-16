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英國會議員遇刺 索馬利亞裔嫌犯疑獨自犯案

中央社／倫敦16日電

英國保守黨國會議員顏敏時（前譯艾默斯，David Amess）昨天遇刺身亡，警方今晨定調為恐怖攻擊事件。英國媒體報導，嫌犯據信是索馬利亞裔英國人，這名25歲男子是單獨犯案。

69歲的顏敏時代表艾塞克斯郡（Essex）的西紹森德區（Southend West）。他昨天午間在倫敦東方艾塞克斯郡利鎮（Leigh-on-Sea）一座教堂與選民會面時，遭一名男子持利刃刺中多次，傷重不治。

警方已逮捕一名25歲男性嫌犯，並說「初步調查顯示潛在動機與伊斯蘭極端主義有關」，不過多家英國媒體報導，嫌犯據信是索馬利亞裔英國人。

警方表示，調查行動包括持續在倫敦地區兩處搜查，並說目前遭拘留的嫌犯是獨自犯案。

顏敏時是繼2016年工黨國會議員柯克斯（Jo Cox）後，英國近5年來第2位被刺殺的國會議員。案發後，國會議員紛紛疾呼加強維安。

柯克斯的妹妹李德彼特（Kim Leadbeater）今年稍早在柯克斯生前代表的選區當選國會議員。李德彼特表示，顏敏時遇害消息讓她感到「震驚、害怕」，還說「這是我們所有人要承擔的風險，許多國會議員會非常不安」。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）昨天下令各地警察檢視所有650名國會議員的維安安排情況。

英國各政府大樓都將降半旗致哀。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也表達哀悼之意。他說：「攻擊民選官員就是攻擊民主。」

顏敏時育有4女1男，具經濟學專業，曾擔任老師、人事顧問，1983年起擔任國會下議院議員至逝世，是最「長青」議員之一。他2015年獲英國女王封為爵士，同年曾隨「台英國會小組」成員訪台，與多名英國國會議員在總統府與時任總統馬英九會面。

英國女王 亞裔 倫敦

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