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氣候變遷危機 英女王罕見批各國元首「光說不做」

編譯中心／綜合15日電
英國女王伊麗莎白二世（中）14日被錄到抱怨各國領袖對抗氣候變遷只出一張嘴。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世（中）14日被錄到抱怨各國領袖對抗氣候變遷只出一張嘴。（美聯社）

聯合國氣候變遷大會10月31日將在蘇格蘭格拉斯哥登場，作為東道主的英國王室近日就氣候變遷危機開轟，連口風向來很緊的伊麗莎白二世女王14日都罕見動怒，抱怨有人遲遲不表態是否出席，並表示對「出一張嘴不行動的人感到惱火」。

英國每日快報報導，俄羅斯和中國當局處理污染問題不力，而尚未證實是否出席「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）的各國領導人中，就包括中國國家主席習近平和俄國總統普亭

女王14日前往卡地夫出席威爾斯議會的開議典禮，剛好被即時串流影像捕捉到她對氣候變遷發表尖銳的評論。

從畫面可見，女王當時正跟查理王儲的夫人卡蜜拉與威爾斯議會議長瓊斯交談。女王提到她跟其他王室成員都預定赴會時表示，「異於尋常不是嗎…我一直聽取關於氣候變遷峰會的所有匯報…還是不知道誰會來…毫無頭緒」。

她接著說，「我們只知道誰不會來…他們出一張嘴，卻不行動，令人惱火。」

白金漢宮對此不予置評，但媒體相信女王發言透露英政府內部正在擔心，距COP26登場就剩兩周，卻還不確定哪些國家領導人出席。

據報英方現在相信習近平不會到，俄羅斯總統普亭與印度總理莫迪還未確認是否成行。即便是美國，白宮也是14日才透過聲明宣布總統拜登會出席。原本以疫情為藉口的澳洲總理莫里森15日確認會出席，並在行前概述碳中和的立場。

相對於女王發言極為謹慎，查理王儲與威廉王子就常公開宣揚環保理念。查理王儲日前埋怨各國領袖過去花費「太長時間」才採取行動，「他們就只會說，問題是付諸行動」。

氣候變遷 普亭 中國

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