兩岸申請加入CPTPP 澳洲前總理挺台拒中

澳洲前總理艾波特。(路透)

兩岸先後申請加入CPTPP。澳洲前總理艾波特 表示，台灣 位於自由前線，協助強化台灣至關重要，將台灣納入CPTPP是重要方式。至於「以黨治國」的中國 ，不遵守規範，不應加入。

日前才造訪台灣的艾波特（Tony Abbott）今天出席華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）視訊研討會時指出，歷史的經驗顯示獨裁者只尊重實力，對自由國家而言，明確劃出紅線並確保紅線不被輕易被跨越相當重要，而台灣站在自由前線，此刻應盡可能協助強化台灣。

至於該如何協助強化台灣，艾波特個人認為，將台灣納入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是很重要的方式。他指出，台灣是個亮眼的貿易經濟體、尊重法治、尊重基於規則的全球秩序，對CPTPP而言，台灣的加入將受到歡迎。

艾波特表示，中國一直企圖奪取台灣，當然中國寧可不戰而勝，但不能排除東亞發生嚴重軍事衝突。儘管中國、台灣與台灣的盟友都不願開出第一槍，但局勢可能會升至更高層級。

不過他也指出，從另個角度看，沒人願意見到一個擁有2300萬人口的民主遭到摧毀，台灣在過去70年裡從一個貧困的獨裁統治轉變為興旺、繁榮、自由、多元的民主體制。如果民主遭到摧毀或削弱，台灣的自由將遭到破壞，這將是對自由的極大傷害。

談到中國，艾波特提出一個有趣的觀點指出，有能力的中國人都迫不及待想將財富帶出國外，盡最大可能為自己與小孩取得西方護照，這意味最了解中國的人知道中國的脆弱。中國憑藉極為可觀的經濟實力獲得巨大硬實力，但和西方國家相比卻幾乎沒有軟實力。

對於僅比台灣早一步申請加入CPTPP的中國，艾波特則直言不相信中國能成功加入。他指出，中國正對澳洲進行貿易攻擊，任何有尊嚴的澳洲政府不會支持中國入會，因為北京出於政治目的反覆無常、任意中斷與澳洲的貿易往來。

此外，艾波特表示，自由貿易區要求所有成員必須遵守法治，但中國是以黨治國，而非依法治國，這是中國經濟運作的根本問題，這也讓中國幾乎不可能加入CPTPP這類組織，這從中國加入世界貿易組織（WTO）20年來操弄規範的行為可以看到，中國大量竊取智慧財產、隱形補貼，這樣的行為不能視而不見。