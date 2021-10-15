英國議員選區遇刺身亡 5年來第二起

英國保守黨國會議員艾默斯（David Amess）今天在英格蘭東南部選區會晤選民時，身中多處刀傷不治。美聯社

英國 保守黨國會議員艾默斯（David Amess）今天在英格蘭東南部選區會晤選民時，身中多處刀傷不治。他是繼2016年在野工黨議員柯克斯（Jo Cox）後，英國近5年來被刺殺的第二位議員。

柯克斯的丈夫布蘭登（Brendan Cox）今天推文表示，「攻擊民選代表就是攻擊民主」，「沒有藉口、毫無正當理由」。警方已逮捕一名25歲男性嫌犯。

主張英國續留歐洲聯盟（EU）的柯克斯2016年在脫歐 公投前一週遭槍擊、刀刺慘死，震驚英國。凶嫌後來在法庭上宣稱「叛徒該死」、「為英國爭自由」。

一如艾默斯，柯克斯當年也是在選區遇害。在她之前，一名代表倫敦 伊斯特漢姆（East Ham）選區的國會議員提姆斯（Stephen Timms）於2010年遭一名宣稱要為伊拉克民眾復仇的伊斯蘭極端主義者攻擊，身中兩刀，僥倖生還。

2000年，國會議員瓊斯（Nigel Jones）遭利刃攻擊未身亡，為他擋刀的區議員潘寧頓（Andrew Pennington）則傷重不治。凶嫌因患有精神分裂症無法受審，送醫安置。

69歲的艾默斯出生於東倫敦郊區，育有4女1男，具經濟學專業，曾擔任老師、人事顧問，1983年起擔任國會下議院議員至逝世，是最「長青」議員之一。

艾默斯是堅定的脫歐派，對社會議題的立場偏保守，高度關注動物福利，同時支持恢復死刑、極力反墮胎，在國會往往不支持賦予LGBT+社群更多法定權利，包括同性婚姻。

英國朝野今天紛對艾默斯不幸身亡表示震驚、哀悼。國會也降半旗致哀。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，艾默斯在國會的人緣很好，許多人對他的評語是善良、慷慨。國會未來幾天將檢討現有對議員的保護措施。

柯克斯2016年遇害身亡後，英國政府為國會議員強化安全防護，措施包括在住家和選區辦公室加裝緊急呼叫裝置，並指導議員和其團隊如何安全地提供選民服務、辨識可疑徵兆等。