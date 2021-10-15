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英航艦打擊群抵孟加拉灣 將與印度三軍聯合演訓

中央社倫敦15日專電
英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦(圖)打擊群今天抵達孟加拉灣，展開此次行動部署規模最大的訪問，並將與印度舉行陸、海、空三軍聯合演訓。美聯社
英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦(圖)打擊群今天抵達孟加拉灣，展開此次行動部署規模最大的訪問，並將與印度舉行陸、海、空三軍聯合演訓。美聯社

英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦打擊群今天抵達孟加拉灣，展開此次行動部署規模最大的訪問，並將與印度舉行陸、海、空三軍聯合演訓。

英國與印度5月締結全方位戰略夥伴關係。英國駐印度高級專員公署（相當於大使館）今天表示，航艦打擊群在印度的活動是這種夥伴關係的有力展示，也傳達英國致力深化與印太區域的外交、經濟和安全連結；印度對確保印太區域的自由、開放、包容和繁榮至關重要。

英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）指出，英國與印度海軍都擁有不只一艘航艦，且具全球行動部署能力，雙邊的互動日趨頻繁密切，顯示英國與印度皆致力維護立基於規則的國際秩序，且信奉開放貿易與公海自由航行的價值。

另一方面，美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）12至15日在印度洋舉行馬拉巴爾（Malabar）聯合海戰軍演第2階段。這意味在短短數天，印度洋連番有Quad及英美澳AUKUS三方安全聯盟成員舉行軍演。

結束印度訪問行程後，伊麗莎白女王航艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群將轉往中東，與阿曼、阿拉伯聯合大公國（UAE）等國進行軍事演訓。

英國海軍目前在印太區域常態部署兩艘新型巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）。目前尚不清楚這兩艘艦艇是否會在南海等爭議水域執行自由航行任務（FONOPS）。

拉達金曾表示，台灣海峽是「自由開放印度太平洋的一部分」，是不同國家可以利用的航路。

伊麗莎白女王航艦打擊群編隊中的里契蒙號（HMS Richmond）巡防艦曾在9月底通過台灣海峽。

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