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普亭：伊斯蘭國戰士恐偽裝難民 由阿富汗滲透中亞

中央社莫斯科15日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭今天指出，有成百上千名效忠好戰組織伊斯蘭國（IS）的戰士正在阿富汗北部集結，他們計劃喬裝成難民，在過去屬於蘇聯的中亞國家之間遊走活動。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在與前蘇聯國家現任領袖舉行視訊會議時透露：「根據我方情報，單單在阿富汗北部，（伊斯蘭國）成員的數量就有約2000人。」

普亭本周稍早已警告，伊拉克和敘利亞境內與伊斯蘭國有關聯的經驗豐富戰士可能跨越國界到阿富汗。俄羅斯外交部則表示，預期最近奪下阿富汗政權的神學士（Taliban，另譯塔利班）會處理這類威脅。

普亭今天說，在阿富汗的伊斯蘭國領袖正尋求將組織的影響力投射到中亞的前蘇聯國家，試圖引發宗教和種族紛爭。莫斯科視這個地區為俄羅斯後院。

普亭表示：「恐怖分子正尋求滲透到國協境內，方式包括偽裝成難民。」他指的是前蘇聯共和國組成的獨立國協，其中有些國家的領土與阿富汗接壤。

8月中從親西方政府手中奪下阿富汗首都喀布爾（Kabul）控制權的神學士，正在爭取國際承認及援助，以避免境內出現人道災難。

但普亭說，沒有必要急著正式承認神學士政權。不過他也表示：「我們了解有必要和他們互動。」

莫斯科1980年代在阿富汗打了一場長達10年的災難性戰爭，造成最多達200萬名阿富汗人死亡，並迫使700萬阿富汗人流離失所，蘇聯部隊也有1萬4000多人陣亡。

阿富汗 普亭 神學士

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