歐盟與習近平通話 歐方表達憂兩岸緊張局勢升級

歐洲理事會主席米歇爾今天與中國國家主席習近平通話，歐方認為歐中關係存在分歧但應持續對話，同意將舉行歐中峰會，至於在台灣議題方面，歐盟表示兩岸緊張局勢升級令人擔憂。

歐洲理事會主席米歇爾今天與中國 國家主席習近平 通話，歐方認為歐中關係存在分歧但應持續對話，同意將舉行歐中峰會，至於在台灣議題方面，歐盟 表示兩岸緊張局勢升級令人擔憂。

米歇爾（Charles Michel）與習近平通話後表示，歐中關係儘管存在分歧，但對話仍然至關重要，雙方同意舉行峰會，此外也談到阿富汗情勢，認為國際社會需要團結一致，呼籲塔利班尊重國際義務，確保一個具包容性的政府。

另根據中國在通話後所發布訊息，習近平表示今年以來，國際形勢出現新變化，中歐關系也面臨新問題，有必要加強戰略溝通，且指中方有發展中歐關係的誠意，同時也會堅定維護自身主權、安全、發展利益，希望歐方堅持戰略自主，明辨是非。

而中方也發布米歇爾表示歐盟恪守一個中國政策，從未改變在涉台問題上的政策。歐方將秉持戰略自主，處理國際事務。

對此，歐洲理事會一位不具名官員事後簡要說明通話重點，在台灣議題方面則表示，米歇爾提及對近期南海及兩岸緊張局勢升級令人擔憂。此外歐盟暫時沒有更多訊息。

這位官員表示，米歇爾通話時提及歐盟對中國人權狀況的關切，強調需要就此問題繼續對話。此外歐盟認為對歐洲議會議員等實施制裁是不合理和不可接受的。

米歇爾強調，歐盟隨時準備與中國合作，包括應對氣候變化、流行病防範、經濟復甦等全球性挑戰，以及阿富汗等地區問題和安全。