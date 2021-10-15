法國教師斬首案周年紀念 創傷復原之路漫漫

16日為法國中學史地老師帕第受害一周年，法國各地都將以不同方式紀念。圖為法國西南部一所高中，墻上貼著帕第的舊照。(美聯社)

16日為法國中學史地老師帕第受害一周年，法國各地都將以不同方式紀念。他因展示言論自由犧牲，被視為英雄。然而雖然一年過去了，校園內師生創傷仍在，部分教師因害怕而自我審查。

2020年10月16日，帕第因在課堂上解釋言論自由並展示了先知穆罕默德的諷刺漫畫，而遭到車臣籍恐怖分子在校園外當街砍殺，身首異處。教師因教學而遭殺害，消息震驚全法，乃至全球。

法國各地今明兩天都將以不同方式紀念帕第恐攻事件。總統馬克宏 （Emmanuel Macron）與總理卡斯特克斯（Jean Castex）將接見帕第的家屬；巴黎今天將替位於代表知識與文化的索邦大學（Sorbonne）對面，以帕第老師（Samuel Paty）為名的廣場揭牌。

此外，所有學校今天也都舉辦不同形式的活動來紀念他，包括靜默哀悼、課堂辯論、放映政教分離相關紀錄片等。

教育部 長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）透過推文表示，「帕第因捍衛共和國價值而遭到殺害... 帕第是戰役中的英雄，這場戰役每天在學校、媒體、公共辯論中上演，一場關於自由的戰役。透過帕第和他留下的象徵信息... 我們可以討論教師任務的要義與豐富意義」。

而對於校園教師與學生，傷口也尚未癒合，特別是帕第生前執教的學校。一名奧恩林國中（Collège du Bois d’Aulne）的學生馬文（Maïwen）向巴黎人報（Le Parisien）說：「我們和老師討論了這話題，這樣做很好，因為很多人都還不明白到底發生了什麼。我們都支持帕第老師，也不會忘了他。」

帕第班上的學生泰利雅（Talia）則向法國新聞電台（FranceInfo）表示：「我談到這件事就會哭得停不下來。即使影響會變淡，但我也會一輩子記得，這帶來創傷實在太大。」

事件發生隔天，孔弗朗（Conflans-Sainte-Honorine）當地就成立心理諮詢專線小組，至今已聆聽並協助207名學生、教師與家長吐露心聲。

史地教師協會祕書長吉蒙內（Christine Guimonnet）則認為，紀念帕第的最好方式，就是繼續過去的教學方式，不要自我審查，「這也是怕第的傳承」。

但協會發言人莫迪嘉（Bruno Modica）也坦言：「之前之後仍有差別。對我們教師來說，這就等同911恐怖攻擊，使一切變得矛盾。我們知道應該要不退讓繼續教學方法，但有些老師創傷太大，決定改變方式。」

攻擊發生後數月，調查發現帕第可謂枉死。一名家長赫尼那（Brahim Chnina）的女兒因為不敢告知自己因行為問題遭學校處罰，就編謊欺騙說因為自己的穆斯林身分被帕第趕出教室。

赫尼那在影片中誇大譴責帕第不僅侮辱先知，還歧視 穆斯林學生，甚至清楚指出教師姓名與學校位置。極端主義分子阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov）是看到家長赫尼那拍攝的影片後多方聯繫策劃謀殺，導致這起致命悲劇。

被控「謀殺共犯」的赫尼那日前在法庭中表達他最深沉的懺悔之意。他說：「我沒有一個晚上不想到帕第。我很後悔說出他的名字和學校，真的很後悔。我做了大蠢事.... 該為一切負責，我就是相信女兒才會拍這支影片。」

女兒Z.赫尼那事後已轉至他校，她坦承，她和帕第關係還不錯，這麼做只是想透過扮演「受害女孩」，來掩蓋被處罰的事實。