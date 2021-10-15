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越南學童在家線上上課 接連發生2死意外

中央社河內15日專電
越南為防範疫情讓許多學童在家線上上課，2個月來接連發生2起死亡意外。圖為在家線上上課示意圖。(Pexels)
越南為防範疫情讓許多學童在家線上上課，2個月來接連發生2起死亡意外。圖為在家線上上課示意圖。(Pexels)

越南為防範疫情讓許多學童在家線上上課，2個月來接連發生2起死亡意外。一名國小男童昨天在家線上上課時遭火燒傷不治；先前另有一男童在家上課觸電身亡。

綜合越南網（Vietnamnet）、越南青年報（Thanh Nien）等媒體報導，中部義安省（Nghe An）一名5年級男童昨天下午4時在家線上上課時遭火災，鄰居跑到男童家中查看並將燒傷的男童送醫，仍無法挽回一命。

根據越南媒體，男童的死因目前有兩種說法，首先是男童用來線上上課的手機爆炸導致燒傷不治，而手機爆炸當時正在充電；另一說法則是男童被點燃的汽油燒傷。確切原因正待警方釐清。

越南今年迄今共遭受兩波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情侵擾，許多學童有大半年時間都在家線上上課，如何安頓孩子令雙薪家庭苦惱，大人缺乏有力的社會支持，進而讓小孩暴露在風險中。

河內市9月也發生一起5年級男童在家線上學習觸電死亡的事故。報導指出，男童當時拿著鐵製掏耳棒插入筆電電源線的變壓器孔內，之後再將電源線插頭插入插座導致觸電身亡。事發當時男童父母皆外出工作。

針對孩子在家線上學習的安全問題，河內百科大學電子與電信研究所副所長阮德明（Nguyen Duc Minh）呼籲，手機應該購買公司貨，以及符合安全標準的充電器、耳機等配件，不要亂買市場上的手機和充電器，也不要邊用手機邊充電。

他同時強調，手機並不適合線上學習，因為螢幕太小，對小孩眼睛傷害很大；此外，用手機在線上連續學習2、3個小時就會導致手機過熱，這將帶來許多風險。

阮德明建議，線上學習最好的工具是平板電腦或電腦，這些都比使用手機安全。

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