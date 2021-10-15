我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

忤逆普亭反改革 俄前檢察總長遭外放島國大使

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國會下院「國家杜馬」議員波克隆斯卡亞，攝於2019年。俄羅斯2014年兼併克里米亞半島時，剛出任當地檢察總長的波克隆斯卡亞開記者會高調力挺，2016年順利轉換跑道當上俄國國會議員，卻在近日被外放為非洲西岸的大西洋島國維德角大使。(路透)
俄羅斯國會下院「國家杜馬」議員波克隆斯卡亞，攝於2019年。俄羅斯2014年兼併克里米亞半島時，剛出任當地檢察總長的波克隆斯卡亞開記者會高調力挺，2016年順利轉換跑道當上俄國國會議員，卻在近日被外放為非洲西岸的大西洋島國維德角大使。(路透)

俄羅斯2014年兼併克里米亞半島時，當地新任檢察總長波克隆斯卡亞（Natalya Poklonskaya）召開記者會高調聲明挺俄立場，不僅在國際間一炮而紅，隨後更當上俄國的國會議員，但普亭總統近日任命她為非洲西岸的大西洋島國維德角（Cape Verde）大使，讓觀察家相信她已失去克里姆林宮的歡心。

泰晤士報與莫斯科時報報導，波克隆斯卡亞當年身穿檢察官制服與打領帶現身記者會，以亮麗外表、輕柔嗓音跟時不時的堅定發言而聲名大噪，不僅當上俄國最年輕的女性將領，更擁有大量的網路追隨者。據報她在日本尤其受歡迎，化身為人氣動漫角色。

波克隆斯卡亞2016年獲執政的統一俄羅斯黨列為候選人，順利當選下院「國家杜馬」的議員，還是俄羅斯末代沙皇尼古拉二世的粉絲。不過，俄國政府2018年推動極不受歡迎的提高退休年齡改革時，波克隆斯卡亞卻是唯一一位投反對票的統一俄羅斯黨議員。據悉，克林姆林宮考慮到她的投票紀錄及「放肆」言論，並不希望波克隆斯卡亞連任。

儘管以葡萄牙語為官方語言的維德角全國人口僅約五十萬，俄國在當地也沒有重大利益，形同遭到流放，但今年41歲的波克隆斯卡亞仍在IG貼文，稱新職對她是一個「莫大的榮譽與責任」

俄羅斯 俄國 投票

上一則

富豪瘋上太空 威廉批：好頭腦應先救地球

延伸閱讀

普亭：中共統台不需動武 靠經濟就可實現

普亭：中共統台不需動武 靠經濟就可實現
還不想走？普亭：我還可再次合法競選總統

還不想走？普亭：我還可再次合法競選總統
稱談繼任者有礙俄國穩定 普亭拒談2024年後動向

稱談繼任者有礙俄國穩定 普亭拒談2024年後動向
油價可能漲破100美元？美銀和普亭都如此預測

油價可能漲破100美元？美銀和普亭都如此預測

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇