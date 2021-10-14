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拉脫維亞總統訪歐返國卻發現確診 已完整接種疫苗

中央社里加14日綜合外電報導
拉脫維亞總統李維茲13日在瑞典接受訪問。(Getty Images)
拉脫維亞總統李維茲13日在瑞典接受訪問。(Getty Images)

拉脫維亞總統的幕僚長今天表示，總統李維茲（Egils Levits）完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後仍然染疫。與此同時，這個波羅的海國家單日確診數也創下新高紀錄。

法新社報導，李維茲結束丹麥與瑞典訪問行程返國後，接受PCR篩檢，結果呈陽性。

幕僚長透過聲明表示，李維茲症狀極少且感覺良好，但防疫程序要求他遠端工作。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）昨天曾與李維茲共進午餐，這項消息迫使尼尼斯托也得隔離。

染疫消息干擾了李維茲的繁忙行程，他原本計畫於今天接待上任後首度出訪的愛沙尼亞新任總統卡里斯（Alar Karis），現在得改由國會議長與卡里斯會面。

李維茲也被迫取消下周訪問科索沃與北馬其頓的行程，以及與羅馬尼亞總統的會議。另外，里加（Riga）自明天起將舉行國防、外交政策與國際關係年度會議，李維茲亦將缺席。

人口190萬的拉脫維亞今天通報2408起COVID-19病例，創下單日新高紀錄。為因應病例激增，拉國11日已宣布為期三個月的緊急狀態

拉脫維亞目前只有48%的國民打完必需劑量的疫苗，在歐洲聯盟（EU）疫苗接種率排名第4差，僅勝過保加利亞、羅馬尼亞和克羅埃西亞。

疫苗 瑞典 緊急狀態

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